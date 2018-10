Jeugdinstelling in Zuidoost wil af van separeercel

Bij De Koppeling wil men het aantal separaties omlaag brengen met een de-escalerende werkwijze. In landen waar minder wordt gesepareerd, dienen psychiaters over het algemeen meer kalmerende medicatie toe.



Structuur

De Koppeling is een gesloten instelling, waar jongeren terechtkomen na een oordeel van de rechter. Die bepaalt dat de veiligheid van het kind het beste is gediend met behandeling in een vrijheidsbenemende setting.



Het kan gaan om meisjes die slachtoffer zijn van loverboys en daarom tegen de buitenwereld moeten worden beschermd, maar ook om jongeren die thuis voortdurend weglopen.



De structuur die de instelling biedt, zoals een dag- en nachtritme en toezicht op drank- en drugsgebruik, kan mede een reden zijn voor doorverwijzing naar een gesloten instelling.



Zeven maanden

Amsterdamse jeugdrechtadvocaten vinden dat er te weinig wordt behandeld in gesloten instellingen als De Koppeling. De instelling nuanceert dat en zegt dat er twee behandelfuncties vacant zijn.



Er verblijven ongeveer dertig Amsterdamse kinderen in de Koppeling. In verband met veiligheid en beschikbaarheid plaatsen rechters Amsterdamse kinderen ook buiten Amsterdam. Dat betreft zo'n 60 kinderen.



De gemiddelde duur van een plaatsing in De Koppeling is zeven maanden.