Jeugddetentie voor schietpartij op klaarlichte dag in drillrapvete

Op 9 augustus 2021 werd op klaarlichte dag onder toeziend oog van getuigen de toen 19-jarige Darryl E. achternagezeten op de Karspeldreef in Zuidoost. Twee personen, onder wie de veroordeelde man, beschoten hem van korte afstand. Eén kogel ging door de rechterknie van het slachtoffer. Een derde persoon stak hem in zijn onderrug, wat een wond opleverde van acht centimeter breed. De rechtbank noemt het een wonder dat het slachtoffer niet ernstiger gewond is geraakt of overleden, of dat er andere slachtoffers zijn gevallen.

Een conflict in de scene van de drillrap, een hiphopgenre waarin geweld wordt verheerlijkt, is volgens de rechtbank vermoedelijk aanleiding van het geweld. Het gaat om een vete tussen KSB (Kikkenstein Bende) uit de K-buurt en FOG (Fully op Gevaar) uit Venserpolder en Bullewijk, beiden in de Bijlmer. Het slachtoffer had zich de bewuste dag met twee vrienden in de K-buurt – KSB-territorium – begeven. Een van E.’s vrienden zou op de KSB-leden geprobeerd hebben te schieten, waarna zij hun vuurwapens trokken, de achtervolging inzetten en het slachtoffer beschoten en staken. De twee anderen zijn eerder al veroordeeld.

Vuurwapens gemeengoed

De rechtbank maakt zich ernstig zorgen dat de verdachte zich begeeft ‘in een wereld waarin geweld over en weer wordt uitgelokt en het bezit van messen en vuurwapens onder jongeren gemeengoed lijkt te zijn geworden, waarbij het daadwerkelijk gebruik van de wapens ook niet geschuwd wordt.’ Het Openbaar Ministerie heeft eerder al zijn zorgen geuit over steeds verdere escalaties van drillrapruzies.

De man ontkent iets met drillrap te maken te hebben en op de beelden te zien te zijn, maar wilde verder geen openheid van zaken geven. De rechtbank acht medeplegen van poging tot doodslag bewezen. Vier agenten herkenden hem op de beelden en het slachtoffer noemde zijn naam.

Snapchat

De achtervolging en schietpartij werden gefilmd. Beelden daarvan gingen rond op Snapchat. Buurtbewoners reageerden met afschuw op de beelden, waarin de filmer de schijn wekt het schieten aan te moedigen.

