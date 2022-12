Jeugddetentie voor doodschieten 16-jarige Armando Petalo

Beeld ANP

Het incident vond plaats op zondagavond 16 januari in het ouderlijk huis van Petalo aan de Sinderenstraat in Zuidoost. De 16-jarige jongen werd geraakt in zijn borst en overleed na aankomst van de ambulance.

De jongens kwamen in dat weekend op vrijdag, zaterdag en zondag in de woning bijeen om te chillen en te blowen. Een van de verdachten nam telkens een vuurwapen en munitie mee om mee te spelen, waarvan ze ook filmpjes maakten. De rechtbank neemt de jongen met het vuurwapen kwalijk dat hij wisselende verklaringen aflegde, waardoor het wapen nooit is teruggevonden.

De rechtbank vindt dat hij zijn eigen belang voorop stelt en ‘ondanks de dramatische gebeurtenis onvoldoende rekening houdt met wat zijn handelen voor anderen kan betekenen’. Hij is veroordeeld tot 150 dagen jeugddetentie, waarvan 76 voorwaardelijk, waardoor hij niet terug de cel in hoeft.

‘Aanmerkelijk onvoorzichtig’

De verdachte die de trekker overhaalde is veroordeeld tot 300 dagen jeugddetentie, waarvan 225 voorwaardelijk wegens dood door schuld. Hij is in de ogen van de rechtbank aanmerkelijk onvoorzichtig geweest. Hij heeft volgens het vonnis van de rechtbank stellig verklaard dat hij zeker weet dat hij de patroonhouder uit het wapen haalde, voordat hij het wapen op het slachtoffer richtte.

Twee medeverdachten zijn veroordeeld tot negentig dagen jeugddetentie, waarvan een deel voorwaardelijk waardoor ook zij niet terug de jeugdgevangenis in hoeven.

De rechtbank legde de jongens een pakket aan voorwaarden op. Zo moeten ze onder meer meewerken aan hulpverlening of behandeling. Ook mogen ze geen contact hebben met elkaar en met de ouders, zussen en broer van Petalo.