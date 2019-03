Jeugddetentie man (20) voor steekpartij supermarkt

De rechtbank heeft hem veroordeeld voor poging tot doodslag.



De verdachte stak stak het slachtoffer neer op 25 september 2018 bij de kassa's van de Jumbo, ten overstaan van diens vrouw en dochter. 'Het is niet aan verdachte te danken dat het slachtoffer er goed vanaf is gekomen,' aldus de rechtbank.



Dat is aangetoond dat de man een lichte verstandelijke beperking heeft, en derhalve informatie minder snel verwerkt, was voor de rechtbank geen reden een lagere straf op te leggen. 'Er is geen verband met het gepleegde feit en het feit kan hem dan ook volledig worden toegerekend,' aldus de rechtbank.



Wel is de verdachte, die nog bij zijn ouders woont, op advies van de psychiater en psycholoog berecht via het jeugdstrafrecht. Hierbij woog mee dat de man ondersteuning nodig heeft vanwege zijn problemen om informatie te verwerken.



De rechtbank weegt in het voordeel van verdachte mee dat hij op de zitting oprecht spijt heeft betuigd en zijn excuses heeft aangeboden aan het slachtoffer. 'Het slachtoffer heeft op zijn beurt te kennen gegeven verdachte te hebben vergeven en dat de zaak wat hem betreft daarmee is afgedaan.'