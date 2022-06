Jeugddetentie en werkstraf voor meiden die dreigden zaadleider jongen (17) door te knippen

Beeld Joris van Gennip

Sophie R. (18) en Sanne V. (20) waren vorig jaar op de bewuste novemberavond met andere jongeren in het centrum van Amstelveen ‘aan het chillen geweest met een jointje’. In de groep bevond zich ook het latere slachtoffer van, destijds, 17 jaar oud. Uiteindelijk zouden ze hem en nog een andere jongen naar huis in Ouderkerk aan de Amstel brengen, in de Fiat 500 van Sanne V..

‘Nijptang bij zijn ballen’

Nadat de andere jongen was uitgestapt, sloeg volgens alle betrokkenen de sfeer om. Mogelijk omdat het slachtoffer niet ‘meewilde naar een hotel om leuke dingen te doen’, zoals Sophie R. zou hebben voorgesteld. Hij zou ook hebben geweigerd de uitgestapte jongen te lokken zodat die kon worden beroofd.

Daarop nam Sophie R. het slachtoffer in een nekklem. Sanne V. gaf haar een nijptang aan. Terwijl het slachtoffer geblinddoekt op de achterbank lag, reden de meiden drie uur met hem rond.

Op enig moment zouden de vrouwen hebben besproken dat ze de jongen ‘met zijn broek op zijn enkels’ buiten zouden zetten en ‘de nijptang bij zijn ballen zouden houden’. Sophie R. zou hebben gedreigd zijn zaadleider door te knippen. Het slachtoffer werd tientallen keren gebeld door ongeruste vrienden en zijn moeder, maar mocht niet opnemen.

De vrouwen zouden zijn bankpas hebben geëist en, toen hij die niet bleek te hebben, de inloggegevens van zijn internetrekening en zijn accounts op Instagram en Snapchat.

Sophie R. eerder veroordeeld

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 200 dagen jeugddetentie plus voorwaardelijke plaatsing in een inrichting voor jeugdigen voor Sophie R.

R. , die eerder is veroordeeld wegens een straatroof en al eens wegliep uit een jeugdinrichting, werd voor haar rol bij de ontvoering veroordeeld tot een jeugddetentie van 220 dagen met een proeftijd van 2 jaar. Bijzondere voorwaarde daarbij is dat ze tijdens haar proeftijd moet verblijven in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang.

Lagere straf voor Sanne V.

Tegen Sanne V. had het OM 90 dagen jeugddetentie geëist, waarvan 73 dagen voorwaardelijk, plus een werkstraf van 90 uur en een verbod contact te hebben met het slachtoffer.

Sanne V. , die zegt door Sophie onder druk te zijn gezet, kreeg een lagere straf opgelegd dan geëist. Zij werd veroordeeld tot 200 uur dienstverlening en een voorwaardelijke jeugddetentie van 90 dagen.