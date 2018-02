Jeugddetentie en -tbs voor dodelijke beroving Oosterpark

Dat is de zwaarste straf die een minderjarige verdachte opgelegd kan krijgen. De man was ten tijde van het misdrijf zeventien.



Hij beroofde begin maart vorig jaar de 33-jarige Pool Jan Majdanski bij de homo-ontmoetingsplek in het Oosterpark en stak hem daarbij met een vlindermes zeven keer in zijn bovenlichaam. De man overleed kort na de gewelddadige beroving.



Jeugdstrafrecht

De inmiddels volwassen man is volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld, omdat volgens de rechter de kans op gedragsverbetering op die manier groter is dan wanneer hij in volwassenendetentie wordt geplaatst.



In een volwassen omgeving zou de jonge man juist verder afstompen, waardoor het risico op herhaling alleen maar groter wordt, redeneert de rechtbank.



Gedragsstoornis

Uit psychisch onderzoek is naar voren gekomen dat de man aan een ernstige gedragsstoornis lijdt. Daarom moet hij na zijn detentie worden opgesloten in een gesloten jeugdinstelling. Die behandeling kan tot maximaal 7 jaar worden verlengd.



De jongen heeft ook nog twee andere gewelddadige berovingen in het park gepleegd, waarvoor hij donderdag ook is veroordeeld. Ook is de verdachte nog schuldig bevonden aan mishandeling van een meisje op het terrein van de jeugdinstelling waar hij verbleef.



