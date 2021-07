Jeugdbescherming Noord-Holland onder verscherpt toezicht na wéér een vernietigend rapport

Het lukt Noord-Hollandse gemeenten niet om de meest kwetsbare kinderen voldoende te beschermen, concludeert de IGJ. Beeld Hollandse Hoogte / Julie Hrudova

Het lukt gemeenten in Noord-Holland niet om de meest kwetsbare kinderen voldoende te beschermen. Wachttijden voor specialistische hulp zijn te lang, er zijn te weinig plekken voor kinderen die jeugdzorg buiten hun huis nodig hebben, en het personeelsverloop en -verzuim is te groot. Het zijn enkele conclusies in het door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) opgestelde rapport over de jeugdbescherming.

De regio Noord-Holland, en daarmee Amsterdam, komt daarom onder verscherpt toezicht te staan. Het komende half jaar zal de inspectie ‘indringende gesprekken’ voeren met gemeenten ‘opdat elk kind met een maatregel alsnog tijdig passende hulp krijgt’. Daarnaast eisen de inspecties dat kinderen voor wie de rechter heeft bepaald dat zij hulp nodig hebben, die ook per direct krijgen.

Verbeterplan

Het is niet het eerste kritische rapport voor de regio. In 2019 concludeerde de inspecties al dat de jeugdbescherming en jeugdreclassering niet goed werden uitgevoerd. Kinderen bij wie was vastgesteld dat ze verwaarloosd of mishandeld waren, zouden niet snel genoeg geholpen worden.

Om regiobreed verbeteringen door te voeren, kreeg de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (Zorg) een coördinerende rol. Samenwerking zou ervoor moeten zorgen dat die verbeteringen er kwamen.

Een verbeterplan werd onder haar leiding ingezet. Daarbij kreeg de Amsterdamse wethouder overigens geen mandaat in andere gemeenten; zij kan enkel aansturen op verbeteringen, maar gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zo heeft Amsterdam de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd om wachtlijsten te voorkomen, waar meerdere buurtgemeenten dit nalieten. Afgelopen oktober werd wederom geconcludeerd dat het slecht gaat met de jeugdbescherming.

Dat het rapport kritisch is, vindt Kukenheim niet gek. “Ik deel de zorgen van de inspecties,” zegt ze. Wel noemt de wethouder het vreemd dat ook Amsterdam onder verscherpt toezicht is komen te staan. “De onderzoekers erkennen dat in Amsterdam vooruitgang is geweest, maar in het rapport worden de regio’s op één hoop gegooid. Amsterdam wordt nu erop aangesproken dat het in een andere gemeente niet goed geregeld is, maar ik sluit daar geen contracten af. Ik ben voorstander van een regionale aanpak, maar dat wel met mandaat.”

1,7 miljard euro extra

Onlangs wonnen Nederlandse gemeenten een arbitragezaak tegen het rijk. Het kabinet moet de komende jaren 1,7 miljard euro extra vrijmaken voor de jeugdzorg. Kukenheim valt op dat de inspecties dit niet meenemen in het meest recente rapport. “Ze zijn kritisch op gemeenten die hun werk niet goed genoeg zouden doen, in een context dat wij 1,7 miljard te weinig geld hebben gekregen. Ik vind het ingewikkeld om het verwijt te krijgen dat je het niet goed doet voor meest kwetsbare kinderen, terwijl je het gereedschap ook niet krijgt.”

De inspecties schrijven in hun onderzoek wel dat er ‘landelijke belemmeringen’ zijn. Het rijk moet hulp bieden om werknemers in jeugdbescherming te behouden, door betere arbeidsvoorwaarden te creëren, aldus de inspecties. Ook moeten gespecialiseerde instellingen beter gecompenseerd worden als zij te maken hebben met een ‘overcapaciteit’.

Naast Noord-Holland komen ook de regio’s Rijnmond (met onder andere Rotterdam) en Zuid West (met onder andere Den Haag) onder verscherpt toezicht te staan.