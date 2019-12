Jeugdbendes in Zuidoost: drillrapper werd gedood met kapmes

De 18-jarige drillrapper Jay-Ronne Grootfaam werd 3 september met een kapmes doodgestoken. De verdachten worden al jaren tot een gewelddadige jeugdbende uit de K-buurt gerekend.

Het was niet zomaar dat de recherche jaren geleden een observatiecamera plaatste bij de woning in de K-buurt waar Alexio F. (nu 18) woonde met zijn broers en vader. De flat was een verzamelpunt van de jeugdbende van zo’n twintig jongens uit tien gezinnen die aan de lopende band grof geweld pleegden.



Met jeugdvriend Yamanney A. (20) wordt Alexio nu verdacht van betrokkenheid bij het met een machete doodsteken van drillrapper Jay-Ronne Grootfaam in de vooravond van 3 september bij Bijlmerflat Florijn. Een halswond werd hem fataal.

Donderdag is een inleidende zitting in de moordzaak die de gemoederen in Zuidoost weer heeft verhit.

De verdachten en het slachtoffer behoorden tot rivaliserende drillrapgroepen – die elkaar uitdagen in clips die op YouTube zijn te zien. Grootfaam was als ‘RS’ of ‘TrappyDemon’ met vriend ‘Lowkey’ frontman van de groep FOG uit Venserpolder, de wijk die de rappers Zone 2 noemen. Tegenover hun groep staat KSB, met ‘KarmaK’ als spil.

Op straat en in trappenhuizen nemen de jongens tracks op waarin ze elkaar uitdagen – gehuld in de bekende straatoutfits en met goeddeels bedekte gezichten, zoals hun voorbeelden in de Verenigde Staten (vooral uit Chicago) en Engeland van waaruit de drillmuziek is overgewaaid.

Bloedgeld

Dreigend met dolken of kapmessen en schiet­gebaren makend dissen ze hun rivalen. Over ‘RS’ wordt in een clip geschamperd dat hij ‘bleef hiden in de flats’.

In een in Venserpolder opgenomen clip ter nagedachtenis aan Grootfaam wordt wraak gezworen. (‘Ik druk mijn shank (mes) in zijn lijf met kracht.’)

Op straat gaat het verhaal dat naasten van Grootfaam 11.000 euro bloedgeld hebben uitgeloofd om hem te wreken. Leden van KSB zouden zijn ondergedoken, KarmaK zit in België.

Laatdunkend wordt KSB de KankerSnitchBende genoemd omdat Alexio en Yamanney zich vier dagen na de dodelijke steekpartij aangaven. KarmaK (of iemand die zich als hem voordoet) online over Grootfaam: ‘I am happy that you died.’

Gietijzeren steelpan

De jeugdbende waartoe de verdachten worden gerekend, kwam vanaf 2015 door grof geweld in beeld van de politie, vaak in de eigen K-buurt. Een dieptepunt was een woningoverval op een dementerende man van 84, door drie jongens uit de groep. Ze sloegen hem met een gietijzeren steelpan op zijn achterhoofd en stalen zijn laptop, fotocamera, dvd-speler, zaklamp en boormachine.

Eerder was een man mishandeld aan de voet van de flat Kikkenstein. Terwijl agenten zich met ambulancebroeders over hem ontfermden, was via de observatiecamera te zien dat bendeleden zich op de galerijen verzamelden. Ze kwamen naar beneden en sleepten een vuistdikke paal van een meter lang de flat in.

Buiten het zicht van de camera werd die vanaf de zevende verdieping naar de hulpverleners gegooid. De paal schampte de linkerwang van een agente – die met minder geluk dodelijk letsel had kunnen oplopen.

Twee weken daarvoor hadden met Hallo­weenmaskers en bivakmutsen vermomde leden van de groep een huis in de Eerste Kekerstraat overvallen. Twee vrouwen werden voor de ogen van hun jonge kinderen met hamers op hun hoofden geslagen.

In een groot onderzoek linkte de recherche 24 misdrijven aan de bende, variërend van inbraak, diefstal, bedreiging en straatroof tot de hiervoor beschreven zaken. Niet steeds was te bewijzen wie wat had gedaan, maar de rechter legde tot tweehonderd dagen jeugddetentie op, gecombineerd met verplichte hulpverlening.

Deze zomer moest broer Darryl van Alexio F. zich nog verantwoorden voor een steekpartij, op de Kruitberghof.