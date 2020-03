Jeugd trekt steeds vaker een wapen

De messen waarmee jongeren rondlopen zijn soms meer dan 60 centimeter lang. Beeld Politie Buitenveldert

Onder wapenincidenten schaart de politie alle gevallen van wapenbezit, steekincidenten, overvallen, berovingen, bedreigingen en moorden.

De toename geldt alleen voor jongeren en jongvolwassenen. Vooral onder minderjarigen (12-18 jaar) is er een explosieve stijging: van 208 incidenten in 2017 naar 320 in 2019. In de leeftijdsgroep van 18 tot 23 jaar was er ook een stijging: van 211 incidenten in 2017 naar 275 in 2019. Bij de oudere leeftijdsgroepen was er een lichte daling of bleef het aantal incidenten gelijk.

Veel incidenten

De cijfers zijn van 2019, maar niets wijst er op dat het geweld dit jaar is afgenomen. Zo verwondde op 4 januari een negentienjarige Amsterdammer iemand met een mes in Oostzaan. Drie dagen later was het opnieuw raak, met een poging tot doodslag in Krommenie. Een vijftienjarige jongen stak daar in op een zestienjarige jongen. Wonder boven wonder kwam hij er enkel met kleerscheuren vanaf.

Vorige week werd een minderjarige jongen in Diemen met een machete neergestoken. Voor de steekpartij werd een verdachte aangehouden, ook minderjarig. En in Zuidoost werd vorig jaar de 18-jarige rapper Jay-Ronne Grootfaam doodgestoken.

Noodklok

Vanuit vele hoeken werd de afgelopen tijd bezorgdheid uitgesproken over jongeren met wapens. De politie in Zaanstad en Buitenveldert luidde de noodklok om het geweld onder jongeren. Ga niet met een mes de straat op, klonk het.

Ook tientallen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag worden geconfronteerd met heftig geweld en meer wapenbezit bij hun leerlingen. Ze maken zich ernstige zorgen over de veiligheid en sloegen alarm. In Zaanstad werden in kluisjes van leerlingen verschillende wapens aangetroffen: messen, hamers en zelfs een stroomstootwapen.

Als oplossing werd een messenverbod voor minderjarigen geopperd. Meerdere burgemeester riepen daartoe op. Ook de discussie over preventief fouilleren laaide weer op.