‘Jeugd-tbs’ voor 17-jarige schutter bij parkeergarage Zuidoost

Bij parkeergarage Hakfort in Zuidoost werd op 2 februari een man neergeschoten. Hij overleed drie dagen later in het ziekenhuis. Beeld ANP

De rechtbank acht bewezen dat de toen nog 16-jarige Amsterdammer op 2 februari van dit jaar een 19-jarige man heeft neergeschoten bij parkeergarage Hakfort in Zuidoost.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij drie dagen later aan zijn verwondingen.

De jongen zei dat hij handelde uit noodweer, om zichzelf te verdedigen toen het slachtoffer een wapen toonde. Dat deze man een wapen toonde klopt, zo blijkt uit politieonderzoek. Maar de reactie van de jongen was volgens de officier van justitie buitenproportioneel. Ook lag het slachtoffer al op de grond toen de 17-jarige op hem schoot.

De opgelegde straf komt overeen met de eis van de officier van justitie. ‘Jeugd-tbs’ is de onofficiële naam voor een PIJ-maatregel, wat staat voor ‘plaatsing in een inrichting voor jeugdigen’. Veroordeelde jongeren met een ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening worden daar behandeld.