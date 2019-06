Jeu de boulestoernooi Museumplein beëindigd door handhavers

Beeld ANP

Naast café Cobra, onder de schaduw van het Rijksmuseum, is een jeu de boulesveldje te vinden waar Petanque Club Museumplein meermaals per week met stalen ballen gooit. Op Tweede Pinksterdag zou daar het jaarlijkse Museumpleintoernooi, de zogeheten ‘Amsterdamse doublette kampioenschappen’, plaatsvinden.

Meer dan honderd spelers hadden zich rondom het veldje verzameld. Maar het toernooi trok ook de aandacht van handhavers: er was namelijk geen vergunning voor het evenement.

“De groep was te groot, het waren meer dan honderd man,” zegt een woordvoerder van stadsdeel Zuid, waar de organisatie een vergunning had moeten aanvragen. “Daarnaast waren er ook meerdere tenten neergezet. Dat maakt dat dit toernooi wordt gezien als een evenement.”

Honderd bezoekers

Een vergunning voor een evenement in de openbare ruimte is onder meer nodig als er op een bepaald moment meer dan honderd bezoekers zijn of als er ‘objecten’, zoals in dit geval de meerdere tenten, zijn geplaatst die meer dan tien vierkante meter beslaan.

“Daarop hebben de handhavers de organisatie en de spelers verzocht het toernooi te staken,” bevestigt de zegsman. “Als het om een kleine groep jeu de boulers gaat, is het geen enkel probleem. Daar is dat veldje, waar gravel ligt, juist voor.”

Het punt is, zegt de woordvoerder, dat het hier gaat om een grote groep. “Dan moet je bepaalde maatregelen treffen om de veiligheid te kunnen garanderen. Ook bij jeu de boules, waar de stalen ballen in het rond vliegen.”