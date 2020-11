Jeroen zwom voor zijn moeder van Den Helder naar Texel

Jeroen Bosch nadat hij de zwemtocht afrondde. Beeld Jeroen Bosch

Hoe ben je op dit idee gekomen?

“We hoorden zes jaar geleden vlak voor mijn verjaardag dat mijn moeder een hersentumor had. Ik ben journalist en heb vorig jaar voor het AD verslag gedaan van de zwemtocht van Maarten van der Weijden. Na zijn speech moest ik heel hard huilen. Ik wilde ook iets betekenen in de strijd tegen kanker en iets doen voor mijn ouders. En ik dacht: wat is extremer dan een zwemtocht? Bovendien spreekt de route tot de verbeelding van iedere Nederlander. Je denkt dan: what the fuck, van Den Helder naar Texel zwemmen, dat is toch niet normaal.”

Hoe beviel het je in het water?

“Ik had echt verwacht dat ik zou moeten huilen en overgeven in het water. Ik was ook heel paniekerig de eerste dertig minuten. De mensen op de volgboot vroegen zich af: kan ’ie wel zwemmen? En heel eerlijk gezegd, ik heb me ook amper voorbereid. Ik heb alleen mijn B-diploma en heb ter voorbereiding heb drie dagen in het water gelegen.”

Meen je dat serieus?

“Ja. Ik heb de hulp ingeroepen van professioneel zwemmer Kyra Wijnker, die in Den Helder woont. Ik belde haar op en vroeg: is dit haalbaar? Dat moet je zelf bewijzen, zei ze. Ze is een dag naar Amsterdam gekomen om met me te oefenen. Ik heb daarna nog anderhalve dag met een deken om m’n benen gelegen: zo koud was het. Maar ik geloof erin dat je hemel en aarde kan verschuiven met een bepaalde mindset en doorzettingsvermogen.”

Je verrast je ouders met de video op je verjaardag. Hoe hoop je dat ze reageren?

“Ik hoop dat ze trots reageren. Trots dat ik dit heb gedaan als bijdrage om kanker uit de wereld te krijgen. Ik heb alleen de afgelopen twee weken gezegd: ik ben heel druk met een video, maar ze weten verder niets. Mijn vader is een ontzettende sportman en hij heeft het altijd gehad over een keertje samen zwemmen. Maar ik denk dat hij deze gaat overslaan.”