Jeroen van Berkel (1969-2020) wilde niet de bestuurder uithangen

Jeroen van Berkel was eind jaren negentig barman in café Tomeloos aan de Overtoom. Een grote man met een grote lach en een groot hart, die een strak biertje tapte, met iedereen een praatje maakte en de verjaardagen van de vaste klanten uit zijn hoofd kende.



Een van die vaste klanten was Khadija Arib, die al snel zag dat Van Berkel meer in zijn mars had dan achter de bar staan. “Hij was geïnteresseerd in de gesprekken die wij voerden over politiek. Toen ik in 1998 op de lijst kwam voor de Tweede Kamer vroeg ik Jeroen met mij mee te gaan.”

Het zou het begin worden van een lange politieke loopbaan. Van Berkel werkte voor Arib, voor wethouders Rob Oudkerk en Ahmed Aboutaleb en voor minister Jet Bussemaker. In 2014 werd Van Berkel voor de PvdA bestuurder in Amsterdam-West.

“Jeroen was energiek, joviaal, optimistisch, een heerlijke knuffelbeer,” zegt wethouder en PvdA-leider in Amsterdam Marjolein Moorman. “Hij wilde niet de bestuurder uithangen, maar tussen de mensen staan. Burgerparticipatie was een belangrijk thema voor hem.” Volgens Arjan Vliegenthart (SP), die als wethouder met Van Berkel samenwerkte, was hij ‘wars van ambtelijke dwarsliggerij’. Ongeduldig, en af en toe licht ontvlambaar. Moorman: “Hij kon zich enorm opwinden over onrecht, of als het niet snel genoeg ging.”

Fenna Ulichki, stadsdeelvoorzitter in West, herinnert zicht dat Van Berkel eens eigenhandig een verkeersbord neerzette, omdat hij vond dat het te lang duurde. Ook ergerde hij zich groen en geel aan straatvuil. “Jeroen had een groot hart voor Amsterdam, en barstte van de energie. Hij kende iedere dakkapel in West.”

Ulichki kende Van Berkel al toen hij nog achter de bar stond bij Tomeloos. “Politiek was zijn roeping. In 2014 kwamen we elkaar weer tegen in stadsdeel West, hij vloog op mij af en omhelsde me. Typisch Jeroen.”

Maandagavond overleed Van Berkel plotseling, op 50-jarige leeftijd. Hij laat twee dochters en zijn vriendin achter.