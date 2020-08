Jeroen Hangx (1989-2020) wilde alleen nog maar genieten

Voor Jeroen Hangx waren twee dingen in het leven echt belangrijk: lief zijn voor iedereen en genieten. De wetenschap dat hij niet oud zou worden, weerhield hem daar nooit van.

Natuurlijk had Jeroen Hangx ook vaak verdriet door zijn situatie. Dan lag hij met zijn vriendin Esmee te janken in bed. Samen dachten ze na over wat ze allemaal zouden missen. Trouwen, kinderen krijgen – dingen die ze graag hadden gewild. “Dat vind ik echt kut. Die pijn is er wel,” zei Hangx daarover in Over mijn lijk, het programma van BNNVara over jongeren met een terminale ziekte. Hangx liet een diepe indruk achter.

Vooral de manier waarop Hangx omging met die emotionele momenten wekken bewondering. Altijd ging die knop weer om. Verdrietig? Dat mocht, eventjes, als er bijvoorbeeld weer een slechte uitslag was. Maar daarna moest er vooral weer genoten worden, altijd met veel mensen om hem heen. Het besef hoe mooi het leven is, was er bij iedereen. En als iemand dat even vergat, was het juist Hangx – ‘Hangxie’ – die ze daaraan hielp herinneren. Hij leerde zijn vrienden relativeren en genieten van alle mooie dingen. En het belangrijkste: lief zijn voor elkaar.

Dansen

Dat Hangx ondanks zijn slechte vooruitzicht een levensgenieter was, werd al duidelijk in de eerste aflevering van Over mijn lijk. Hij is dan op skivakantie met een groep vrienden en vriendin Esmee in Alpe D’Huez in Frankrijk, waar op dat moment een groot festival is. Hangx wordt geïntroduceerd met beelden van een feestende menigte, flitsende lichten en keiharde dancemuziek. ‘Dit is wat Jeroen het liefste doet,’ zegt de voice-over. ‘Lekker dansen met vrienden en genieten van het leven. Jeroen heeft namelijk niet lang meer te leven en maakt van iedere dag een feest.’

Tussen al het gefeest door zijn er ook serieuze gesprekken met presentator Tim Hofman, met wie hij ook na de opnames goed bevriend blijft. Aan hem vertelt Hangx, die opgroeide in Limburg en sinds een paar jaar in Amsterdam woonde, over het moment dat hij hoort dat hij dezelfde ziekte heeft als waar zijn vader, neef en tante al aan zijn overleden: een zeldzaam kankersyndroom dat genetisch wordt doorgegeven en een vierdegraads tumor in zijn hersenen heeft veroorzaakt, ook nog in de meest agressieve vorm.

Eind 2017 geven artsen hem nog een jaar. Hij stopt met zijn werk bij Booking.com, dat hem de financiële ruimte geeft om de tijd die hem rest zo goed mogelijk te benutten. Een jaar later leeft hij nog steeds, in relatief goede gezondheid. Vanaf dan ziet hij alle tijd die hij nog krijgt als bonus. Hij gaat met zijn vrienden naar eindeloos veel festivals, met Wildeburg vorig jaar zomer als hoogtepunt.

Eigen wijn

Met Esmee maakt Hangx rondreizen door Vietnam en Zuid-Afrika en hij gaat op uitnodiging van Virgil van Dijk naar een wedstrijd van Liverpool. Bij de huldiging van Ajax vliegt hij met een helikopter over het Museumplein – een cadeautje van vrienden. Anderen verrassen hem met zijn eigen wijn: Chateau Jérôme, een chardonnay die wordt geschonken in restaurant Entrepot, de huiskamer van de groep.

Er zijn dus ook weleens tranen, vooral als het over zijn vriendin of broer gaat, of zijn moeder, die na haar man ook haar zoon zou gaan verliezen. “Maar dat neemt niet weg dat je moet genieten,” zei Hangx. “Wat zou ik eraan hebben om verdrietig in een hoekje te gaan zitten? Niets. Dit is de meest logische keuze die ik kan maken. Genieten gewoon toch, ja.”

De tumor die zich zo lang relatief gedeisd hield, groeide enkele maanden geleden toch weer. Begin deze week overleed Jeroen Hangx thuis in het bijzijn van zijn geliefden. Hij is 31 jaar geworden.