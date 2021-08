Jergé Hoefdraad (1986-2021) vond het leven te mooi om ruzie te maken

Jergé Hoefdraad in 2015 in het shirt van Almere City, waar hij uitgroeide tot clubicoon. Beeld Menno Ringnalda/Pro Shots

Hoe goed Jergé Hoefdraad was als voetballer, daar raken zijn oud-teamgenoten nog altijd niet over uitgepraat. Als kleine jongen uit Oost kwam hij in 1996 via FC Abcoude op tienjarige leeftijd in de D-junioren van Ajax terecht, in een lichting met Urby Emanuelson, Ryan Babel en Kenneth Vermeer – spelers die de top zouden halen. Maar op de vraag wie er in hun jeugd de beste was, krijg je steevast één antwoord: Jergé.

“Op buitenlandse jeugdtoernooien werd hij bijna altijd tot beste speler van het toernooi verkozen,” herinnert Emanuelson zich. De kleine ‘nummer 10’ was vaak ongrijpbaar voor tegenstanders die bijna altijd een kop groter waren en fysiek veel sterker, vertelt oud-jeugdtrainer John van ’t Schip. Tot een contract bij Ajax zou echter het nooit komen. Volgens Ajax Life was de 1,70 meter lange ‘Hoeffie’, zoals zijn vrienden hem noemden, ‘te klein naar de smaak’ van de club.

Hoefdraad vertrok naar RKC Waalwijk en ook daar lukte het, mede door blessures, niet om door te breken. Een rondreis langs eerstedivisieclubs FC Omniworld (later Almere City), Telstar en Cambuur Leeuwarden volgden. Bij Telstar waren medespelers verbaasd over zijn kwaliteiten, vertelt Calvin Mac-Intosch, die later ook bij Cambuur Leeuwarden en Almere City met Hoefdraad zou samenspelen. “Ze vroegen dan waarom hij bij Telstar speelde. Dan antwoordde hij dat hij het wel gezellig vond.”

Eén seizoen zou Hoefdraad in de eredivisie actief zijn, met Cambuur. Hij beleefde er het hoogtepunt van zijn carrière, op 15 december 2016 in de KNVB Beker tegen het Ajax van Peter Bosz. Met een solo gevolgd door een assist, wist hij er mede voor te zorgen dat Cambuur met 2-1 won en ten koste van Ajax verder bekerde. In Amsterdam waren ze hem misschien vergeten, nu wist iedereen weer wie hij was.

Assist van Hoefdraad te zien vanaf 1:05.

Na Cambuur volgden nog twee seizoen Almere City, waarna hij stopte met voetballen. Bij de club uit Flevoland is Hoefdraad een clubicoon. Slechts twee voetballers speelden meer wedstrijden voor de club. Almere City zal maandagavond daarom een compilatie met momenten laten zien van Hoefdraad, zegt algemeen directeur John Bes. “Dat verdient hij.”

Sfeermaker

Ruzie had Hoefdraad nooit, vertelt vriend en voormalig ploeggenoot Achille Vaarnold. “Als we uitgingen en er gebeurde iets, dan wilde hij direct weg. Hij vond het leven te mooi om ruzie te maken, zei hij dan.” Hoefdraad vroeg Vaarnold enkele jaren geleden om peetvader te worden van zijn dochter. “Hij zei weleens dat als er iets met hem zou gebeuren, dat ik voor zijn kinderen in zijn leven ben gekomen. Je hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar het is vervelend dat hij gelijk heeft gekregen.”

Nadat zijn voetbalcarrière er twee jaar geleden op zat, viel Hoefdraad niet in een zwart gat. Hij vond het wel goed zo, vertelt zijn vriendin Sharmayne. “Hij had echt het gevoel dat hij nu een vader kon zijn, en genoot daar enorm van. Jergé was de sfeermaker thuis, en nu moeten we hem missen.”

Jergé ‘Hoeffie’ Hoefdraad overleed dinsdag aan zijn verwondingen na een schietpartij op een feest, twee dagen eerder. Volgens de politie wilde hij een ruzie sussen. Hij laat zijn vriendin, twee zoontjes en een dochter achter. Woensdagavond kan afscheid worden genomen in het stadion van Almere City. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.