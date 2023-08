Jenny Bierenbroodspot (1941-2023) waakte met hart en ziel over het Amsterdams erfgoed

Ten Slotte - Jenny Bierenbroodspot (81 jaar) Beeld WIM RUIGROK

“Ze ketende zich nog net niet vast aan de Vondelkerk, maar het scheelde niet veel,” zegt Marije Bierenbroodspot over haar moeder Jenny Bierenbroodspot. Mede door haar inzet is de Vondelkerk in de jaren tachtig voor sloop behouden gebleven. Net als de Posthoornkerk en De Duif.

‘Tientallen jaren heeft zij op de bres gestaan voor het behoud van Amsterdams erfgoed waardoor vele karakteristieke gebouwen, met name uit de 19de eeuw, voor de stad zijn behouden,’ staat te lezen op de site van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse binnenstad. In 1997 kreeg ze een lintje voor haar inzet voor het behoud van cultureel erfgoed en werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Jenny Bierenbroodspot stierf maandag 7 augustus op 81-jarige leeftijd aan een beroerte in haar woonplaats Amsterdam. Onverwacht, zoals de dood wel vaker van zich laat horen. “Echt een donderslag bij heldere hemel,” aldus Marije Bierenbroodspot, een van de twee dochters. “We woonden al een eeuwigheid naast elkaar op de Bloemgracht. Als ik boter nodig had, pakte ik het bij haar uit de koelkast, en als zij haar sleutels weer eens kwijt was, hielp ik haar naar binnen. Ze was nog zo vitaal en kranig. Ze tenniste nog, schreef nog artikelen, de dag voor haar dood had ze het nog met iemand van het Cuypersgenootschap over het redigeren van het jaarboek. Het zou haar laatste klus zijn geweest.”

Zuiver oordeel

Over die gedrevenheid kan ook Margriet de Roever meespreken. Met Jenny Bierenbroodspot schreef zij het boek De begraafplaatsen van Amsterdam. “Ze zat in allerlei gemeentelijke en landelijke adviescommissies en raden, en ze had een ontzettend helder inzicht in procedures om de waarde van gebouwen in te zien en ze te redden. En ze had een heel zuiver oordeel. Zo is bijvoorbeeld ook Pakhuis De Zwijger behouden gebleven. Het Panamagebouw, en het Binnengasthuisterrein. Wat een compassie!”

Jenny Bierenbroodspot werd op 18 oktober 1941 geboren in Delft als oudste van vijf kinderen. Haar vader was ingenieur bij Philips en hielp bij het ontwikkelen van de beeldbuis. In de oorlog doken hij, zijn vrouw en Jenny onder omdat hij zich moest melden voor de Arbeitseinsatz in Duitsland. Ze ging naar Amsterdam om sociale geografie (met als hoofdvak historische geografie) te studeren, hier kwam haar liefde voor historische stedenbouw en architectuur echt tot bloei. Later kwam haar interesse in 19de-eeuwse bouwkunst los en ging ze zich inzetten voor behoud van ‘jonge monumenten’.

Ze was medeoprichter van het Cuypersgenootschap (dat zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed), werkte voor erfgoedvereniging Heemschut en maakte zich sterk voor het weer openleggen van gedempte grachten en voor de bescherming van de zogenaamde ‘keurtuinen’ in de grachtengordel. Ook voerde ze actie tegen de sloop van huizenblokken in de Jordaan.

Op late leeftijd studeerde ze architectuurgeschiedenis aan de VU om een nog beter inzicht te krijgen in de gebouwen waarvoor ze streed. Ze deed ook wel eens iets onoorbaars, zodat de sloop van het Van Abbemuseum in Eindhoven niet doorging, is te lezen in een interview uit 2011 op de site van Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.

Heel geliefd

“Ze had een gelukkige jeugd,” zegt dochter Marije, “en wij ook. Altijd leuke uitjes, en naar Artis. Zoals ze ook met mijn kinderen deed. Haar huis lag altijd vol met papieren en opschrijfboeken. En een boek over monumenten was nog niet verschenen of het stond al bij haar in de boekenkast. Ze was altijd heel positief en ook een kwebbelkous. Zorgzaam, betrokken, ze kwam altijd aanzetten met leuke cadeautjes.”

De Roever: “Ze had een grote vrienden- en kennissenkring. Als ze nodig was, dan was ze er. Ze had mij een paar weken geleden nog aangeboden te helpen met verhuizen, want ze had een auto. Ze was heel geliefd.”

Dochter Marije kan het eigenlijk nog niet geloven dat haar moeder is overleden. “We vormden zo’n biotoop daar op de Bloemgracht. Ik weet nog helemaal niet hoe ik me haar zal gaan herinneren.”

Jenny Bierenbroodspot wordt maandagmiddag gecremeerd op De Nieuwe Ooster.