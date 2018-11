Jelle Brandt Corstius: 'Verdere procedure te belastend'

'In tegenstelling tot de heer van Dam heb ik geen behoefte gehad om dit in de media te delen, maar nu hij de publiciteit blijft zoeken en ik bakken met bagger over mij uitgestort krijg, vind ik dit wel relevant,' schrijft hij op de website Medium.



Tv-producent Gijs van Dam werd beschuldigd van verkrachting door programmamaker Jelle Brandt Corstius. De rechter seponeerde de zaak wegens een gebrek aan bewijs. Woensdag liet Brandt Corstius via zijn advocaat weten geen nieuwe juridische stappen te zetten in de zaak tegen Van Dam.



'Ik zie daarvan af, omdat het emotioneel te belastend is voor mij en mijn gezin. Ik houd mij vast aan de mensen - ja ook mannen - die aangifte hebben gedaan na publicatie van mijn stuk.'



Smaad en laster

Van Dam is echter niet van plan de strijd te staken. Advocaat Peter Plasman is wel een Artikel 12-procedure gestart tegen het OM om Brandt Corstius te vervolgen wegens smaad en laster.



Brandt Corstius spreekt van een 'hardnekkig narratief': 'Ik zou in een dronken bui met een collega in bed zijn beland. Vervolgens heb ik een stuk gepubliceerd waar ik mijn versie geef. En daarmee zou ik zijn leven kapot hebben gemaakt.'



'Van Dam en ik waren geen collega's. Ik was stagiair, de heer van Dam productieleider. En het is geen verrassing dat ik het absoluut geen gezellige avond vond.'



Ook wijst Brandt Corstius erop dat hij zelf niet de naam van Van Dam naar buiten heeft gebracht. 'Hij koos er zelf voor om bij Pauw te gaan zitten.'



'Ik heb geen enkele behoefte aan medelijden. Voordat ik de brief publiceerde besloot ik elke soort ellende die hieruit kwam voor lief te nemen. Maar mijn leven is net zo goed in de war geschopt door mijn mond open te doen.'