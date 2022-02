Jeffrey V. vrijgesproken van voorbereiden moordaanslag op Anis B., die Ayla Mintjes fataal werd

Stille tocht voor Ayla Mintjes, vorig jaar mei. Beeld Dingena Mol

Op 4 maart 2021 waren Jeffrey V. en Mahmoud H. (22) gearresteerd, nadat eerstgenoemde was betrapt toen hij een peilbaken aanbracht onder de Volkswagen Polo van Anis B.’s neef. Die auto had tot een week daarvoor op naam van Ayla Mintjes gestaan.

De rechtbank acht bewezen dat V. dat baken had geplakt, waarin hij ook een simkaart had geïnstalleerd zodat Anis B. was te volgen. Maar dat hij wist dat het volgen bedoeld was om Anis B. te kunnen vermoorden, staat voor de rechters op grond van het strafdossier niet vast.

Justitie had twee weken geleden zeven jaar cel geëist tegen V. Bovendien moest V. van de aanklager alsnog de 294 dagen cel uitzitten die hem voorwaardelijk waren opgelegd in een oude zaak rond wapenbezit en vermogensmisdrijven. Ook die vordering wijst de rechtbank af, omdat hij nu niet wordt veroordeeld voor de nieuwe verdenking. V. was twee weken geleden na de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak al vrijgelaten.

Nog een trits andere verdachten moet terechtstaan voor het voorbereiden en plegen van de moordaanslag.