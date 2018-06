Je zou Halsema een geboren politica kunnen noemen

Vier jaar later treedt Rosenmöller af en is Halsema de kandidaat om hem op te volgen. In een interview met het Utrechts Nieuwsblad geeft ze haar drijfveren prijs: "Ik wil mij verzetten tegen de verharding in de samenleving. Ik pleit voor minder stress, egoïsme en onverdraagzaamheid. Ik ben voor zachtaardige omgangsvormen en elementair fatsoen in de politiek."



Haar eigen toon

Als politiek leider van GroenLinks kent ze een moeilijk begin. De partij haalt acht Kamerzetels met Halsema als lijsttrekker, een verlies van twee. In de oppositie heeft ze het in eerste instantie zwaar tussen de ervaren SP-leider Jan Marijnissen en de frisse nieuwkomer Wouter Bos (PvdA). Maar door de jaren heen vindt ze een eigen toon, die steeds effectiever wordt en, belangrijker nog, die kiezers steeds beter gaan herkennen.



In 2010 haalt de partij 10 zetels in de Kamer en is GroenLinks voor het eerst in beeld als coalitiepartij. Halsema zegt het politiek filosoof Karl Popper graag na. "Er is een plicht tot optimisme. Daarmee bedoelt hij dat er misschien geen reden tot optimisme is, maar dat dat ons niet ontslaat van de plicht om onze toekomst zo goed mogelijk vorm te geven."



Politie machine

De coalitieonderhandelingen in 2010 met D66 en GroenLinks mislukken, omdat VVD en CDA uiteindelijk liever met de PVV in zee gaan. Halsema heeft dan al voor zichzelf bedacht dat het voor haar de laatste termijn in de Tweede Kamer is en op 17 december 2010 kondigt zij haar vertrek uit Den Haag aan. In navolging van Hans van Mierlo is Halsema het beu om een politieke machine te zijn, die altijd het juiste zegt op het juiste moment. "Denken en spreken moeten weer in gelijke tred worden gebracht," zegt zij hem na.



Er volgen jaren van relatieve rust, met meer tijd voor partner Robert Oey, haar dochter en haar zoon, in de gezinswoning aan de Ringvaart in Oost. Even nog komt 'de macht langs', zoals Halsema het zelf omschrijft. In 2012 benadert PvdA'er Lodewijk Asscher haar met de vraag of ze minister wil worden in het kabinet Rutte-Asscher. Er is interesse, maar dan gooit de VVD de deur dicht. De liberalen willen Halsema niet terug in Den Haag.