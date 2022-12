Je ziet er misschien uit als een levende slaapzak, maar met deze tips heb je het wel lekker warm

Beeld Tess Kievit

Doe-het-zelf

Een lekker warm kussentje of kleed is altijd fijn. Wie handig is met naald, draad, schaar en naaimachine kan zelf aan de slag met het Fire-doe-het-zelf-pakket (Alphenheat, €159). Dat bevat een verwarmingselement met vijf standen, een acculader en klittenband. Creatievelingen kunnen de heatingpad, gemaakt van flexibele bio-thermale vezels, integreren in bijvoorbeeld een jas, kussen, rugzak of zitting van een (rol-)stoel. Prettige bijkomstigheid: dat zelf pimpen van je gebruiksvoorwerpen is niet alleen duurzaam en milieuvriendelijk, maar werkt ook ontstressend. Luxe tip: het verwarmingselement kan ook worden aangebracht in een honden- of kattenmand zodat de huisdieren er eveneens warm bijliggen

Beeld Tess Kievit

Handen

Koude vingers zijn horror. Vandaar dat het aanbod van producten om je handen – binnen en buiten – mee op te warmen gigantisch is. Je kunt gaan voor pads voor eenmalige gebruik (Decathlon, 10 stuks €7), voor een herbruikbare meer milieuvriendelijke variant die je ouderwets in een pan water op temperatuur brengt (Action, €0,80), of een elektrisch oplaadbaar exemplaar (Xeod, €29). Echt oldskool is de Peacock-handwarmer (€50) die brandt op aanstekerbenzine waarmee de klassieke Zippo’s worden gevuld. Je hoeft niet bang te zijn voor een steekvlam in je zak omdat een gloeiend lontje voor de warmte zorgt. Daarnaast zijn er ook nog USB-verwarmde handschoenen en wanten (ANWB, €129) op de markt in alle soorten en maten.

Beeld Tess Kievit

Voeten

Het assortiment om ijsvoeten te voorkomen blijkt groter dan ooit. Wie gaat voor hiel- of teenverwarmende pads met extra kleefkracht voor buitenactiviteiten (The Heatcompany, €1,09) heeft een enorme keuze. Daarnaast zijn er oplaadbare inlegzolen (Alpenheat, vanaf €100) of sokken, variërend van 7 tot 12 volt (Alphenheat, €159) die wandelen of hiken een stuk aangenamer kunnen maken. Zit je liever thuis te cocoonen dan kun je gaan voor de niet bepaald sexy maar wel effectieve elektrische voetenzak (Blokker, vanaf €27) of oplaadbare pantoffels (yesTGE, €30). Een plaid waarop de kat of hond plaatsneemt, kan ook uitkomst bieden natuurlijk.

Beeld Tess Kievit

Hoofd

De traditionele met fleece gevoerde mutsen, balaclava’s (gebreide bivakmuts) en oorwarmers bieden natuurlijk al jaren uitkomst tegen herfststorm en motregen. Voor in huis zijn indoormutsen en beanies (Buff, vanaf circa €20) een perfecte oplossing. Ze zijn gemaakt van iets fijner materiaal zoals geweven katoen, satijn of andere stoffen. Verder kun je alle kopzorgen te lijf gaan met elektrisch oplaadbare varianten die in sommige gevallen ook verlichting bijleveren. Maar of het stylish is om daarmee aan tafel te verschijnen of bij de borrel van de buren, is de vraag. Met de elektrische sjaal (Silvergear, €25), die je kunt instellen op 40, 50 of 60 graden, creëer je een draag- en aaibare nekkruik. Oudoorfanaten zweren daarnaast nog altijd bij een ferme lik vaseline tegen de aanslagen van weer en wind op de huid.

Beeld Tess Kievit

Rug

De Nederlandse makers van Stoov voelden de tijdgeest haarfijn aan. Waarom een hele ruimte op kostbare temperatuur brengen wanneer je misschien alleen bepaalde lichaamsdelen wilt verwarmen? Dan hoef je niet je hele woonkamer warm te stoken wanneer je thuis zit te werken, maar alleen de zitting van je bureaustoel, is de gedachte. En dus brachten ze stijlvolle producten op de markt met hippe namen als Ploov (kussen), Big Hug (deken), The One (zitkussen) en Homey (kruik). Deze zachte warmhouders variëren grofweg in prijs van 80 tot 140 euro (hoe langer de accu meegaat, hoe meer je betaalt). Oplaadbaar en dus tijdens het gebruik draadloos. Puntje van kritiek: de batterij gaat eerder leeg dan je denkt en je moet vechten om je plek met je katten die de warme spullen direct ontdekken en ook weten te waarderen.

Beeld Tess Kievit

Multifunctioneel wegkruipen

Is het een deken? Een kledingstuk? Of een toevoeging aan je interieur? Antwoord: het zijn allemaal multifunctionele warmhouders waarin je kunt schuilen en wegkruipen. Zoals de Snug Rug Deluxe (€38). Deze staat garant voor uren warmte tijdens het bingen van je favoriete serie. Of neem de wollige tv-deken met voetenzak (Brandseller, €29) die liefst 150 x 180 cm meet. Ga je buitenshuis op pad dan kun je je ook verbergen in de Faltmal (Ikea, €30), een lichtgewicht kussen dat in een handomdraai kan worden uitgeklapt tot volwassen dekbed. In combinatie met een thermo jumpsuit (Zizzi, €149) dat geen zuchtje wind doorlaat, zou je hiermee zelfs de ijzige sfeer op een van beide polen kunnen trotseren.

Beeld Tess Kievit

Huismiddelen

Lang voor alle USB- of batterij-aangedreven gadgets, knijpgels of magnetronbestendige pitten op de markt kwamen, bestonden natuurlijk al allerlei methodes en huismiddeltjes om het menselijk lichaam warmer te krijgen. Zoals het verwarmen van spieren met verschillende massagesmeersels: arnica-, rozemarijn- of andere oliën en balsems als Midalgan, Toco Tholin-balsem en Tijgerbalsem. Het nemen van een koude douche, voetenbaden met bakingsoda, zout of gember of verschillende yogaoefeningen stimuleren de bloedsomloop eveneens. Misschien niet goed wegens fijnstof, maar wel voor de sfeer en warmte: kaarsen. En wat is er mis met de traditionele kruik?

Beeld Tess Kievit

Inwendige mens

Eten of drinken waarvan je warm wordt, het bestaat. En dan bedoelen we niet allerlei alcoholische toevoegingen, die inderdaad een aangenaam broeierig effect kunnen hebben, in koffie en chocolademelk. We hebben het over thermogeen voedsel: eten waarvoor je lichaam net iets harder moet werken om het te verteren. Zoals bijvoorbeeld boerenkool, pompoen, zoete aardappel, linzen en pastinaak. Betaalbare groenten die het prima doen in stamppotten en andere gerechten. Niet gek om op het wintermenu te zetten dus. Je kunt ook denken aan combinaties met chili’s en andere hete pepers. Andere middelen en kruiden stimuleren je bloedsomloop, wat ook weer gunstig is voor je temperatuur. Daaronder: kaneel, zoethout, gember en steranijs waar je thee van kunt zetten, zowel apart als in combinatie met elkaar. Wie toch voor alcohol gaat, kan kiezen voor glühwein of winterse zopie (met bokbier, kruidnagels, citroen, kaneel en rum).