Je kunt alleen maar hopen dat de docenten op andere scholen net zo dapper zijn als op het Sweelinck

Onderwijsverslaggever Raounak Khaddari werd gebeld door een docent die huilde van opluchting, toen een schoolbestuurder haar vertrek had aangekondigd. Een andere leraar ging er diezelfde avond een borrel op drinken.

Schoolbesturen zijn er om hun scholen te leiden, om personeel aan te nemen, de financiën te beheren en de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Als bestuurders het niet goed doen, mogen we als stad verwachten dat ze plaatsmaken voor anderen. Slecht beleid remt immers de ontwikkeling van de leerlingen en bestuurlijk gerommel zou nooit een obstakel in de schoolcarrière van een kind mogen zijn. Dat lijkt logisch, maar in de praktijk valt dat vies tegen.

Een kwart van de schoolbesturen pakt volgens de onderwijsinspectie namelijk onvoldoende verantwoordelijkheid. En direct ingrijpen mag wettelijk gezien niet. Daarmee is het onderwijs op slot gedraaid van binnenuit. Kwalijk, want het houdt in stand dat schoolbestuurders die verzaken lang op hun plek kunnen blijven zitten en zich soms zelfs onschendbaar wanen.

Het dossier Sweelinck College is daar een goed voorbeeld van.

Tranen van opluchting

Vorige maand werd bekend dat Barbara Dijkgraaf – die met schoolbestuur Zaam eindverantwoordelijk is voor 23 scholen – met ingang van schooljaar 2023-2024 haar werkzaamheden neerlegt ‘om een eigen weg in te slaan’. Het bericht was er nog niet uit, of docenten die eerder de klok hadden geluid over Dijkgraaf, belden me op.

We hadden na weken van intensief contact over wat er achter de schermen allemaal gebeurde al een paar weken geen contact gehad. In mijn eerste reflex vreesde ik dat ze nu belden, omdat ik iets verkeerds had opgeschreven. Dat bronnen onbedoeld toch herleidbaar waren geweest.

Maar ze belden om het nieuws van haar opstappen te vieren. Eén in tranen van opluchting. “We krijgen eindelijk een nieuw bestuur.” Een ander ging er diezelfde avond een borrel op drinken. Of ik mee wilde.

Wat in de schriftelijke mededeling over Dijkgraafs vertrek niet was verteld, is dat zij al een tijdje ziek thuis zat, nadat in januari via deze krant bekend was geworden dat zij, om de begroting van Zaam te dichten, het Sweelinck College wilde sluiten: een middelbare school in Zuid voor kinderen die op andere scholen niet meer welkom zijn. De 354 leerlingen zouden op straat komen te staan, zonder plan. Leerkrachten van de school hadden aan de bel getrokken bij de krant, uit woede en onmacht over de voorgenomen sluiting door ‘hun’ bestuurder.

We kunnen alleen maar toekijken

De docenten waren niet over één nacht ijs gegaan. Intern waren hun vragen niet of amper beantwoord. Sommige leraren hadden zelfs aan de krant gevraagd of wij misschien meer over de toekomst van hun school en scholenkoepel wisten. Het rommelde toen al jaren bij Zaam: met een groot verloop van rectoren bij de verschillende scholen en een piekjaar waarin meer dan 4 ton moest worden uitgegeven aan interim-directeuren.

Opmerkelijk is dat de bestuurder die tijdens haar bewind ook loyaliteitsproblemen binnen haar bestuur kende, niet direct opstapt. Ze blijft nog ‘even’ aan tot het nieuwe schooljaar voor ze haar ‘eigen weg’ inslaat. Dat kan, omdat ze niemand boven zich heeft die direct kan en mag ingrijpen. Ook de onderwijsinspectie niet. We moeten dus toekijken hoe een onbekwame bestuurder op een zelf gekozen moment en op eigen tempo afzwaait. In de tussentijd loopt haar topsalaris door: in 2021 verdiende ze 187.386 euro.

De onderwijsinspectie hoopt nu wettelijke middelen te krijgen om in de toekomst harder in te mogen grijpen bij schoolbesturen die het niet goed doen. In de tussentijd kunnen leerlingen en ouders alleen maar hopen dat docenten van hun school net zo dapper zijn als ze bij het Sweelinck College waren.

