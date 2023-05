Je huis kwijtraken na een verzakte fundering − deze huurders uit West pikken het niet

Nadat de fundering was bezweken, moesten Fleur Welter en Agnes Zuiker binnen vier dagen hun huis aan de Admiraal de Ruijterweg in Oud-West uit. Tijdelijk, dachten ze. Maar de huurbaas heeft andere plannen en ze kunnen niet terug. Mag dit? En moeten meer Amsterdammers hiervoor vrezen?

Producent Fleur Welter (41) krijgt in de zomer van 2021 de schrik van haar leven. Terwijl ze met haar dan negenjarige dochter op vakantie is, wordt haar huis gesloten door de gemeente. Er is ernstig gevaar voor verzakking, de fundering is bezweken. “Ik kwam met mijn dochter aan in Nederland zonder huis,” zegt ze.

De gemeente sommeert hen eind juli binnen enkele dagen het pand te verlaten, evenals de elf andere bewoners in de drie panden op Admiraal de Ruijterweg 70, 72 en 74. Journalist Agnes Zuiker (61): “Ik pakte mijn koffer en kat en ben maar naar vrienden gegaan. Ik was nog aan het rouwen om mijn vader, die twee maanden eerder was overleden.”

De panden zijn eigendom van verzekeringsmaatschappij Dewbell, en in beheer van makelaardij Rappange. De bewoners krijgen allen een vervangende woning. Tijdelijk, denken ze.

Laatste der Mohikanen

Dewbell vraagt enkele dagen voor de ontruiming in de zomer van 2021 bij het stadsdeel een vergunning aan om de fundering te herstellen en krijgt deze op 10 februari 2022. Maar nog geen twee weken daarna krijgen de bewoners een brief van Rappange, waarin staat dat hun huurovereenkomst wordt beëindigd.

Door een ‘calamiteit' – een onverwachte gebeurtenis buiten de macht van de verhuurder, waarmee verwezen wordt naar de bezweken fundering – kan Rappange de panden niet meer herstellen. Dewbell biedt de bewoners aan om te blijven in hun vervangende woningen. Die zijn wel kleiner, en relatief gezien duurder: Welter gaat van 11 naar 25 euro per vierkante meter én levert zo’n honderd vierkante meter aan ruimte in. Zuiker: “De helft van mijn spullen past niet in mijn tijdelijke woning, dus ik heb geen oven of gasfornuis.”

Negen van de twaalf gaan akkoord met de vervangende woning, één bewoner trekt een rechtszaak nog voor de uitspraak in en schikt. Welter en Zuiker blijven op hun strepen staan en spannen rechtszaken aan tegen Dewbell. Daarmee zijn de twee vrouwen de laatste der Mohikanen op de Admiraal de Ruijterweg.

Boven deze rechtszaken hangen twee grote vragen. Is het bezwijken van de fundering Dewbell overkomen, of kon de eigenaar dat voorkómen? En mag Dewbell vervolgens de kans aangrijpen om negentien nieuwe woningen te bouwen, in een pand waar er eerst twaalf waren?

Bouwkeet in de tuin

Gert Jan Bakker van stichting !Woon is niet bekend met de situatie op de Admiraal de Ruijterweg. Maar dat er een beroep op een ‘calamiteit' wordt gedaan, is volgens hem uitzonderlijk. Hij vindt het vooral opvallend dat de bewoners binnen vier dagen hun woningen moesten verlaten. “Een probleem met de fundering heeft vaak een aanloop van jaren. Een fundering verzakt niet van vandaag op morgen.”

Dewbell stelt dat het niets had kunnen doen. “Een fundering zit onder de grond,” zegt advocaat Trudy Schoorl, “je kunt er niet bij en je kunt het niet onderhouden. Het enige wat je aan een fundering kan doen, is totaal vervangen wanneer nodig.” Zij stelt dat de fundering plots is bezweken als gevolg van problemen bij een huis enkele nummers verderop.

De huurders weerspreken dat tijdens hun rechtszaken. Welter heeft drie jaar aan de Admiraal de Ruijterweg gewoond. “Ik heb altijd lekkage gehad in mijn souterrain,” zegt zij. “Als dat werd verholpen, kwam het water bij de volgende regenbui alweer terug.” Ze heeft naar eigen zeggen samen met haar dochter het laatste jaar samen op een stretcher geslapen, omdat hun beider slaapkamers in het souterrain onder water stonden.

Agnes Zuiker: “De klusjesman zei dat Rappange wel een bouwkeet in de tuin kon zetten, het was hier om de haverklap raak.” Ze heeft tot tweemaal toe tot aan de huurcommissie geprocedeerd om gebreken door Dewbell te laten verhelpen. Een jaar voordat de huizen werden geëvacueerd, gingen ramen en deuren niet meer open of dicht. “Mijn keukendeur stond de hele winter open,” zegt ze.

Gert Jan Bakker van !Woon: “Een eigenaar die van huurders klachten krijgt over scheuren, verzakkingen en deuren die niet meer dicht kunnen, moet natuurlijk meteen de fundering laten inspecteren, en niet wachten tot het te laat is en iedereen op straat komt te staan.”

Tekst gaat verder onder de foto

Ook elders aan de Admiraal de Ruijterweg zijn de sporen van verzakking nog altijd zichtbaar. Beeld Sophie Saddington

Wat kunnen Amsterdammers doen als zij funderingsproblemen vermoeden en de verhuurder niets doet? Bakkers collega Oscar Vrij zegt dat je ook direct naar de afdeling bouwtoezicht van de gemeente kunt stappen als de verhuurder niets doet. “Meestal maakt men dan ruim van tevoren een plan.”

Negentien huizen

De tweede vraag die zich aandient tijdens de rechtszaken, is waarom Dewbell niet gewoon de panden in oude staat herstelt. Stadsdeel West vindt niet dat de fundering onherstelbaar is beschadigd, al is het maar omdat deze bij drie andere woningen in de straat wel kon worden hersteld, zo zegt een woordvoerder.

Maarten Driessen van Dewbell wijst erop dat hij van de gemeente niet meteen met herstel mocht beginnen. “De tijd verstreek, rentes verdubbelden binnen enkele maanden, bouw- en reparatiekosten vliegen de pan uit. Als goede reparatie van de panden al mogelijk zou zijn, kunnen de panden nooit meer aan de standaard voor verantwoorde verhuur voldoen.”

In mei 2022 dient Dewbell bij de gemeente een plan in om de twaalf huizen op te splitsen in negentien huizen, in grootte variërend van 45 tot 73 vierkante meter, zo blijkt uit concept-ontwerpen die Het Parool heeft ingezien. De nieuwe huizen zijn daarmee stukken kleiner dan de 150 vierkante meter die Welter en Zuiker hadden. Dat plan is overigens afgelopen augustus afgekeurd, omdat daarmee de binnentuinen van de Admiraal de Ruijterweg worden bedreigd. Een nieuw plan ligt er nog niet.

Het komt in algemene zin vaker voor dat een eigenaar van het pand liefst alle huurders ziet vertrekken. “Zo kunnen ze de huurprijs verhogen,” zegt Gert Jan Bakker van stichting !Woon, “want je verdient toch meer aan vier studenten in kleine kamers dan aan één gezin in een groot huis.” Maar vaak gaat renovatie wél in overleg met de huurders, in trajecten van één tot twee jaar.

Bovendien: huurders zijn juridisch gezien verplicht mee te werken aan het verhelpen van normale gebreken. Maar wordt de hele plattegrond van een woning gewijzigd? Dan hoeven ze dat niet te slikken.

“Mijn indruk is dat Dewbell wil renoveren zodat ze het rendement kunnen verhogen zonder de wettelijke route voor renovatietrajecten te volgen,” zegt Zuikers advocaat Dario Pranjic.

Geen zorgverzekering en tandarts

Het wantrouwen van de huurders wordt gevoed door de wijze waarop het contact met Dewbell de afgelopen twee jaren is gelopen. Omdat Zuiker en Welter geen officieel huurcontract krijgen voor hun tijdelijke woning, worden ze beiden door de gemeente uitgeschreven.

“Mijn dochter en ik hadden geen zorgverzekering, tandarts, huisarts meer,” zegt Welter. “Ik kreeg geen toeslagen en mijn dochter kwam in de problemen met haar school.” De woonduur van Zuiker op Woningnet is ten gevolge van die uitschrijving verlaagd van 25 naar 7 jaar.

Advocaat Leontien Boes zegt namens haar cliënt: “Fleur Welter ging ervan uit de rest van haar leven hier te wonen, in dit droomhuis in de Baarsjes met tuin. Het gaat om de zekerheid van je thuis voelen, vooral voor haar twaalfjarige dochter.” Welter deelt in haar tijdelijke huis een kamer met haar dochter.

Dewbells advocaat Trudy Schoorl gaat hier niet in mee: “Alle begrip voor de situatie waar mevrouw Welter in verzeild is geraakt, maar het leven gaat door. Spijtig.”

De kantonrechter die de zitting van Zuiker voorzit, biedt eveneens een somber vooruitzicht. “Als ik een beslissing neem, vermoed ik dat het einde nog niet in zicht is. Wat nou als er een hoger beroep komt?”

Als Dewbell met de huurders buiten de rechter om een oplossing vindt, volgt er geen uitspraak. Maar die kans lijkt klein. In dat geval horen Welter op 12 mei en Zuiker op 30 mei wat hen te wachten staat.