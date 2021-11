Je begint en eindigt op de dansvloer, in het net geopende dancemuseum Our House

Opening Our House Museum. Beeld Sophie Saddington

Our House is het eerste dancemuseum ter wereld. Dat is niet heel verbazend, want hoe besteed je in een museale context aandacht aan zoiets ongrijpbaars en vooral opwindends als house en alle andere vormen van dancemuziek die daaruit voortkwamen?

Ingelijste foto’s volstaan niet, zoveel is duidelijk. Vitrines met objecten ook niet. Our House is dan ook vooral een interactief museum.

Er is een glazen kastje waarin net zo’n helm ligt als de leden van het Franse houseduo Daft Punk droegen, er is ook een vitrine met zo’n maf muizenmasker dat de Canadese dj Deadmau5 tijdens optredens altijd op het hoofd heeft, maar je loopt er als bezoeker achteloos aan voorbij. Waarom zou je je tijd er aan verdoen in een museum waarin zoveel te doen en te beleven is als in Our House?

Dansvloer

Stort je liever op die reusachtige, een hele wand in beslag nemende sequencer (in lekentaal: het apparaat dat de basis van zo ongeveer alle elektronische muziek is). Speel met die drumcomputer. Voel je een ware dj als het je lukt twee stukken muziek naadloos in elkaar over te laten lopen. En oh ja, laat je vooral lekker gaan op de dansvloer.

Die dansvloer is begin- en eindpunt van een bezoek aan Our House. In een tijdbestek van anderhalf uur kan het museum van tien uur ’s ochtends tot tien uur ‘s avonds telkens honderd bezoekers tegelijk aan (daarna opent in dezelfde ruimte, zoals dat al jaren gebruikelijk is, Club Air). Our House is gebaseerd op wat bedenker Arne van Terphoven ‘festivalpsychologie’ noemt.

Van Terphoven, die diverse boeken over de geschiedenis van de dance in Nederland schreef en die ‘dancewinkel’ Mary Go Wild op de Zeedijk runt: “Net als wanneer je met vrienden naar een dancefestival gaat, sta je eerst met zijn allen te dansen. Dan waaier je uit. En aan het einde van de dag tref je elkaar weer voor het hoofdpodium.”

Beeld Sophie Saddington

Tijdens dat ‘uitwaaieren’ mag de bezoeker zelf aan de slag met de bovengenoemde apparatuur. En echt, dat is waanzinnig leuk. Na drie kwartier klinkt een signaal dat iedereen zich weer op de dansvloer moet verzamelen. Waar dan in twintig minuten de geschiedenis van de dance, van de allereerste jarentachtighouse uit Chicago tot de huidige EDM, wordt doorgenomen. En zonder al te veel te verklappen: die muziek ervaar je met véél meer dan alleen je oren.

Bij de eerste groep uitgenodigde bezoekers op deze ‘soft opening’ van Our House gaat het er op de dansvloer nog rustig aan toe, maar het is goed voor te stellen dat zich hier binnenkort dolenthousiaste taferelen afspelen.

Alle leeftijden

Wie verwacht Arne van Terphoven allemaal als bezoeker? “We zijn er voor iedereen. Voor gezinnen die een dagje Amsterdam doen tot doorgewinterde danceliefhebbers. Ik snap best dat er enige scepsis bestaat aan wat ik maar even de linkerkant van de dancescene noem. Maar ik hoop dat ook mensen die normaal gesproken naar alternatieve dancefestivals als Dekmantel en DGTL gaan, na een bezoek aan Our House zullen zeggen: ze hebben het begrepen.’”

Dance en xtc worden vaak in één adem genoemd. In Our House komen drugs in het geheel niet aan de orde. “Ja, er worden drugs gebruikt in de dancescene,” zegt Van Terphoven. “Maar daar hebben alle anderen het altijd al over.”

Mooie bijkomstigheid van het omzeilen van dat drugshoofdstuk (of misschien zelfs wel de reden ertoe) is dat Our House toegankelijk is voor alle leeftijden. Van Terphoven: “Op maandag en dinsdag, stille dagen in de dancewereld, willen we hier vooral scholieren en studenten ontvangen.”

Een beeld dat op voorhand al vrolijk stemt: een schoolklas die zich uitleeft op die reuzesequencer. Of beter nog: die samen met de juf of de meester aan het einde van een bezoek aan Our House volkomen uit de bol gaat op de dansvloer.