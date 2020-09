Jazzdrummer Engels krijgt Frans Banninck Cocqpenning

John Engels (rechts) speelde samen met Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) in 2018 op het strand van Scheveningen. Beeld ANP

Hij ontving de onderscheiding vanwege zijn ‘indrukwekkende’ internationale loopbaan, waarmee hij de hoofdstad volgens de gemeente als jazzstad op de kaart heeft gezet, en vanwege zijn inzet voor jongeren en de buurtbewoners in Watergraafsmeer.

Engels treedt al 65 jaar over de hele wereld op en heeft onder anderen samen gespeeld met Chet Baker, met wie hij op tournee ging in Japan, Dizzy Gillespie, Abbey Lincoln, Stan Getz en Ray Brown. In Nederland speelde hij in het trio van Pia Beck en was hij tien jaar lang de vaste slagwerker van de bekende jazzformatie Diamond Five. Hij was ook lid van de bigband van Boy Edgar, speelde met de Surinaamse saxofonist Kid Dynamite, Louis van Dijk en Jacques Schols en heeft veel internationale prijzen gewonnen.

Bredewegfestival

In zijn buurt zet hij zich al jaren in voor het Bredewegfestival, dat al meer dan 40 jaar plaatsvindt in Amsterdam Oost. Zo trad hij gratis op, waardoor veel mensen in aanraking zijn gekomen met zijn muziek. Ook gaf hij workshops en schoolconcerten en gaf hij gratis drumles aan jongeren die dat niet konden betalen.

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.