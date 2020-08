Jazzcafé Cotton Club na 80 jaar niet meer van familie Lewis

De Cotton Club op de Nieuwmarkt. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Financieel ging het de Cotton Club, open sinds 1940, de laatste jaren al niet meer voor de wind. Tel daar corona en een forse huurverhoging bij op, en het einde was in zicht. Tenminste, het einde van de Cotton Club zoals de vaste gasten die kennen: steevast met eigenaar Marion Lewis (65) of diens dochter Dewi de Vlugt (45) achter de bar.

Het café blijft de Cotton Club heten, maar is wel verkocht aan een nieuwe eigenaar. Vrijdag en zaterdag waren de laatste avonden.

“We hebben verschillende afscheidsborrels gegeven, om het publiek wat te spreiden,” vertelt De Vlugt. Vrijdag was de ‘oude garde’ van vaste gasten van de partij, zaterdagmiddag de grootste jazzliefhebbers en zaterdagavond ‘de jeugd’. “Dus eigenlijk mijn moeders ploeg, de jazzploeg, en mijn ploeg.”

“Het was ontzettend gezellig, maar ik heb wel een klein traantje gelaten. De gasten vonden het ook heel spijtig en vroegen zich al af waar ze zo naartoe moeten, want ‘effe langs Mar en Dee’ zit er straks niet meer in.” Voor veel gasten was de kroeg een tweede huiskamer, aldus De Vlugt. Op 1 september openen de deuren weer, maar: “Als je er dan langs loopt, is het niet meer hetzelfde.”

Tachtig jaar geschiedenis

Toch gaat niet alles verloren. De zaak is verkocht op voorwaarde dat het de Cotton Club blijft heten, en jazz blijft een grote rol spelen. “Er zit toch tachtig jaar geschiedenis in, dat laten we niet zomaar verdwijnen.” Ook in het interieur blijft een en ander behouden.

De Vlugt gaat vooral de verhalen van bezoekers van het café op de Nieuwmarkt missen. “Mensen die zeiden: goh, ik kwam hier veertig jaar geleden al. Dat maakte het heel speciaal.”

Om de zaak na tachtig jaar uit handen te geven voelt gek, maar geeft ook rust, aldus De Vlugt. “Financieel werd het echt onmogelijk, al helemaal met corona. We moesten het voornamelijk hebben van onze goed bezochte jazzmiddagen, die hielpen ons er elke maand doorheen.” Door de coronamaatregelen - waar De Vlugt overigens alle begrip voor heeft - verdienden ze op die dagen ook niet genoeg meer.

Kleuterjuf

“Mijn moeder was het gezicht van de zaak, dat die daar straks niet meer staat is heel gek. Ik sta er zelf ook al sinds mijn vijftiende achter de bar. Zowel mijn moeder als ik zijn hier opgegroeid: als klein meisje stonden we al op een kratje achter de bar biertjes te tappen en glazen te spoelen.”

Moeder Marion gaat met pensioen, maar voor De Vlugt betekent het einde van de Cotton Club een carrièreswitch. “Ik wil me laten omscholen tot kleuterjuf. Ik heb dertig jaar horeca-ervaring - al die dronken mensen zijn af en toe net een stelletje kleuters. Dus dat zal me wel goed afgaan.”