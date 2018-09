Jawed S. pleegde aanslag op CS vanwege 'beledigen Islam'

Dat meldt het Openbaar Ministerie in een persbericht.



De 19-jarige Afghaan is met het doel om de aanslag te plegen naar Nederland gekomen. Hij kwam vrijdag met de trein vlak voor het middaguur op Amsterdam Centraal aan. Kort na het middaguur stak hij twee willekeurige mensen neer met een mes. Later bleken dit twee 38-jarige Amerikanen te zijn.



'Beledigen Islam'

Jawed S. geeft als verklaring voor zijn daden dat 'de profeet Mohammed, de Koran, de Islam en Allah veelvuldig worden beledigd' in Nederland. Hij noemde Geert Wilders ook in zijn verklaringen, maar niet in verband met de cartoonwedstrijd waarover veel ophef is geweest. De verdachte zal psychologisch en psychiatrisch worden onderzocht.



Er zijn volgens het OM geen aanwijzingen dat de verdachte samenwerkte met anderen. Volgens een woordvoerder van het OM is het onderzoek in volle gang en is het nog onzeker wanneer meer informatie volgt.



De Duitse autoriteiten hebben inmiddels op verzoek van Nederland een huiszoeking gedaan in de woning van Jawed S. en daarbij gegevensdragers in beslag genomen.



Maandagmiddag is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat Jawed S. nog zeker veertien dagen in gevangenschap blijft. Lees hier meer over het besluit van de rechter.



Ziekenhuis

Zowel de verdachte als de twee slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn zwaargewond, maar buiten levensgevaar. De verdachte werd door de politie neergschoten en ook naar het ziekenhuis gebracht. Ook hij verkeert niet in levensgevaar.