Jassen, dekbedden en maandverband: deze bruidswinkel in Osdorp zamelt spullen in voor slachtoffers Marokko

Busjes met gedoneerde spullen reden zondag af en aan bij bruidswinkel Siham Azouz in Amsterdam-West; het personeel van de winkel is een inzamelingsactie gestart voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. ‘Het heeft ons overweldigd hoeveel mensen wilden helpen en bijdragen.’

“De winkel staat zo vol, er kan al niets meer bij,” vertelt Fatima Azouz, een van de organisatoren van de actie. Ze hebben hun buren aan Meer en Vaart moeten vragen of zij nog ruimte hadden om wat spullen te stallen. “Veel mensen hadden de behoefte iets te doen.”

Er zijn veel toiletspullen gebracht, maar ook veel kleding en textiel. “Mensen hebben zelfs nieuwe spullen gekocht om te doneren.” Iets voor twee uur zondagmiddag moesten de initiatiefnemers het doneren een halt toeroepen: er was simpelweg geen ruimte meer in de winkel om de ingebrachte spullen tijdelijk op te slaan.

“Wij komen uit het noorden van Marokko en hebben geen vrienden of familie in het rampgebied, maar je hoeft niet iemand persoonlijk te kennen om zo’n liefdadigheidsactie op te zetten,” aldus Azouz. “Je ziet het leed en ons netwerk is groot, daar zitten veel mensen in die geliefden hebben in de getroffen gebieden.”

Naar Marokko

Dat de gedoneerde spullen op de juiste plek terechtkomen, weet Azouz dan ook zeker. “We hebben betrouwbare mensen die ons kunnen helpen met het distribueren. We zijn nu in overleg met transportbedrijven, en iemand van het winkelpersoneel zal meegaan naar Marokko.”

“Op dit moment heeft de Marokkaanse overheid nog geen groen licht gegeven voor mensen en gedoneerde goederen om de grens over te steken omdat ze bang zijn dat het de coördinatie van hulpacties in de war zal gooien,” legt Azouz uit. “Maar ik verwacht daar later vandaag duidelijkheid over te krijgen, en dan gaan we zo snel mogelijk daarheen.”

Azouz vermoedt dat het voor een bepaalde groep laagdrempeliger is om via hen spullen te doneren dan aan grote organisaties geld te geven. Zo ook de 31-jarige Samira, die vertelt dat ze meteen haar kledingkast en die van haar kinderen in is gedoken. Geld om te doneren heeft ze zo snel niet, maar ‘we kunnen allemaal een paar truien missen’.

Honderden zakken kleding

Samira is een van de laatste die nog ‘mocht’ doneren. Mensen die komen aanrijden worden vriendelijk verzocht een andere keer terug te komen. Een taxichauffeur die een auto vol dekbedden heeft, lukt het zijn vracht toch op het moment zelf te doneren. Hij stapt direct uit om te helpen de honderden zakken vol kleding naar binnen te dragen. Een ander komt met een mogelijke oplossing: “Ik heb nog een pand waar spullen tijdelijk in kunnen.”

Mina el Manthoumi (41) is trots als ze ziet hoeveel er gedoneerd is. “Ik wilde graag bijdragen, maar ze hebben te veel. Dat is prachtig toch? Ik probeer het een andere keer weer. Ook bij de natuurramp in Turkije heb ik gedoneerd. Ook voor de slachtoffers van Oekraïne. Het is niet alleen omdat ik uit Marokko kom. Met mijn familie gaat het goed, gelukkig. Ik gun anderen dat ook en wij in Nederland kunnen helpen. Heb je geen geld? Dan kun je helpen met inzamelen of goed in je kasten kijken. Ik heb zelf slaapzakken en maandverband gekocht en verder nog oude maar goede jassen meegenomen.”

