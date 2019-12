Jarenlange verkeerschaos dreigt voor Amsterdam door herstel bruggen en kades

Amsterdam dreigt voor vele jaren onbereikbaar te worden door de problemen met bruggen en kades. Op steeds meer plekken moet worden ingegrepen. Ook de leefbaarheid voor bewoners komt in het geding.

De gemeente raakt steeds meer doordrongen van de gigantische impact die de slechte bruggen en kades en ook de werkzaamheden op veel plekken tegelijk zullen hebben op de stad en haar bewoners. Doel is nu dat de stad ‘zo goed als rede­lijkerwijs mogelijk is’ blijft functioneren.

Uit een voorlopige en nog onvolledige inventarisatie van de technische staat van de bruggen en kades in de stad blijkt in nog sterkere mate dat jarenlange verwaarlozing van het onderhoud heeft geleid tot een situatie waarin miljarden euro’s nodig zijn om onveilige situaties te voorkomen. Daarnaast gaan de te nemen maatregelen de stad onvermijdelijk ontwrichten.

Gigantische klus

De bouwwerkzaamheden zullen tot stremmingen leiden die overlast en files veroorzaken in de hele stad, schrijft wethouder Laurens Ivens aan de gemeenteraad. ‘Dit leidt hoogstwaarschijnlijk tot een slechtere doorstroming met hogere concentraties luchtvervuiling.’ Volgens Ivens wordt in alle gevallen eerst naar de veiligheid gekeken, en daarna pas naar bereikbaarheid en leefbaarheid.

Ook wordt duidelijk dat de impact de komende jaren alleen maar groter zal worden, naarmate het onderzoek vordert. Van de 200 kilometer gefundeerde kademuur en circa 850 verkeersbruggen staat pas een klein deel bij de gemeente op de radar: een schamele 20 kilometer kade en 50 bruggen worden gemonitord.

Het gaat om een gigantische klus, waarbij de gemeente sneller zal moeten werken dan het nu doet. Tot op heden worden maximaal 500 meter kademuur en 1 tot 2 bruggen per jaar vernieuwd. Het tempo zal worden opgeschroefd tot 2 kilometer kade en 6 tot 8 bruggen in 2024. Het is niet moeilijk te voorspell­en dat het werk vele, misschien tientallen jaren gaat duren.

Alle inspanningen die zijn gedaan, betekenen niet dat de gemeente de zaak onder controle heeft. Ivens schrijft niet te kunnen uitsluiten dat bruggen of kades in de toekomst op onverwachte momenten bezwijken.

De wethouder laat weten dat er speciale interventieteams in het leven zijn geroepen die flexibel en snel moeten kunnen inspelen op problemen met instabiele bruggen en kades. Onlangs moest dit team in actie komen toen een kade aan de Zeeburgerdijk op instorten stond. Het sloot een deel van de kade toen razendsnel af.

Bomen op lastige plekken

Ook de bomen langs het water lijken hun leven niet zeker: hoe met bomen op moeilijke plekken om te gaan, vraagt volgens Ivens om ‘zorgvuldige’ afweging.

Duikers doen sinds begin november onderzoek naar de 264 bruggen en 155 kilometer kademuur, die op houten palen staan. Die worden gecontroleerd op schade als scheuren en breuken. Ook worden houtmonsters genomen. Het onderzoek wordt lastiger doordat er vaak veel slib en bagger aanwezig is. Vaak blijken de palen aangetast door bacteriën.

Ook werkt de gemeente aan plannen om zwaar verkeer verder te beperken. Met name grote vrachtwagens en bouwmaterieel vernielen de funderingen van de kades. Er worden corridors gemaakt waarbij voor de stad essentiële routes bruikbaar blijven. Hiervoor wordt samengewerkt met het GVB.