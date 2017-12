Jarenlange gevangenisstraffen voor overvallers golfbaan

Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald.



Justitie had negen jaar cel geëist tegen het drietal, twee Amsterdammers van 31 en 35 jaar oud en een 41-jarige man uit Almere. De rechtbank legde de 35-jarige man een straf van vijf jaar op. De 41-jarige man kreeg een straf van drie jaar en de 31-jarige Amsterdam een van 12 maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk.



Opgesloten in de kast

De drie mannen, twee Amsterdammers van 31 en 35 jaar oud en een 41-jarige man uit Almere, werden vervolgd voor meerdere gewapende overvallen in 2015. In de nacht van 23 op 24 april zouden de mannen met een automatisch wapen in een bakkerij in Almere hebben geschoten. Dezelfde avond reed het drietal door naar brasserie de Houten Vier dat zich op golfbaan De Hoge Dijk bevindt.



Ook hier trokken de daders een vuurwapen en sloten ze de aanwezige schoonmakers op in een kast. Met een kleine duizend euro en de telefoons van de schoonmakers gingen ze er weer vandoor.



Op 10 mei sloegen de mannen opnieuw toe op het Levantplein op het KNSM-eiland. Hier werd een slachtoffer naartoe gelokt om, onder dreiging van een vuurwapen, zijn geld en telefoon af te geven. Er werd gedreigd dat hij anders zou worden doodgeschoten en de mannen sloegen het slachtoffer ook tegen het hoofd met het wapen.



Geen criminele organisatie

De straffen vallen lager uit dan de eisen van het Openbaar Ministerie omdat de rechters niet vonden dat er sprake was van een criminele organisatie. Ook waren de camerabeelden en de getuigenverklaringen van de medewerkers van de bakkerij in Almere niet duidelijk genoeg om aan te tonen dat de drie verdachten hierbij betrokken waren.



De Amsterdammer van 35 jaar wordt de overige zaken het zwaarst aangerekend. Hij was niet alleen betrokken bij de overval op de golfbaan en de beroving op 10 mei, maar was ook in het bezit van een AK47, een automatisch vuurwapen.



De man van 31 jaar kreeg de laagste straf omdat alleen bewezen kon worden dat hij bij de beroving op de KNSM-eiland betrokken was. Gezien zijn voorarrest hoeft hij niet terug de gevangenis in. Wel moet hij in behandeling in een psychiatrische kliniek en een taakstraf van 120 uur uitvoeren.