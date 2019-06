Jarenlang gebrekkige archivering in Zuidoost

De onderzoekers bekeken bijna 300 dossiers uit deze periode, en moesten vaststellen dat ruim 80 procent van de dossiers onvoldoende documenten bevatten om een goede reconstructie van het inkoopproces te maken. Compleet was nog geen tien procent.

Het onderzoek leverde dus ook geen bewijs op voor de hardnekkige geruchten over fraude en vriendjespolitiek. SP’er Erik Flentge stelde in 2017 vragen in de raad over de afhandeling van een aantal dossiers. Dat was ook de aanleiding voor het onderzoek.

Ondanks de gebrekkige archivering concluderen de onderzoekers dat het beleid voor inkoop en aanbesteding voldoet aan de eisen. Er wordt inmiddels in de stadsdelen gewerkt met een nieuw systeem dat veel risico’s uitsluit.

Gebundeld

De onderzoekers adviseren om de archivering van stukken te verbeteren en regelmatig te controleren ook dit ook gebeurt. Een coördinator moet ervoor zorgen dat inkopen van de stadsdelen worden gebundeld waar dit kan.

Verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink is tevreden met de conclusie dat het beleid voldoet, maar maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid incomplete dossiers. Alle aanbevelingen worden aangenomen, schrijft hij aan de raad.