Jaren wachttijd voor overstappers nieuw erfpachtsysteem

De wachttijden voor Amsterdammers die willen overstappen naar het nieuwe erfpachtsysteem lopen op tot enkele jaren. Dit schrijft wethouder Marieke van Doorninck in een brief aan de gemeenteraad.

De afhandeling van alle overstapaanvragen verloopt, ondanks de inzet van extra ambtenaren, nog altijd erg traag. In bijna twee jaar tijd zijn slechts 951 Amsterdammers overgestapt op het nieuwe systeem van eeuwigdurende erfpacht. Dat is een fractie van de 26.500 aanvragen die zijn ingediend. Veel Amsterdammers wachten al maanden op antwoord van de gemeente.

En het ergste moet nog komen, schrijft Van Doorninck. “De verwachting is dat in de tweede helft van 2019 aanzienlijke aantallen overstapaanvragen zullen worden gedaan.” Dit leidt tot nog meer opstoppingen in de afhandeling. Van Doorninck verwacht dat de afhandeling van aanvragen ‘mogelijk tot meerdere jaren in beslag gaat nemen.’

Prijsschokken

Amsterdam voerde in 2017, onder het vorige college, het nieuwe erfpachtsysteem in. Huizenbezitters kunnen hun erfpacht voor altijd afkopen, of hun canon voor eeuwig vastleggen. Op deze manier voorkomen ze de prijsschokken die gebruikelijk zijn als hun erfpacht na vijftig jaar afloopt.

Erfpachters die voor 1 januari 2020 overstappen, krijgen 10 procent korting en maken gebruik van gunstiger voorwaarden; bij de berekening van het eeuwigdurende erfpacht geldt de WOZ-waarde uit 2014. Die is een stuk lager dan de waarden in de jaren daarna.

De vrees bestaat dat Amsterdammers deze deadline gaan missen door de trage afhandeling door de gemeente. Daarom gaat wethouder Van Doorninck coulance betrachten. De erfpachter mag geen nadeel ondervinden van de vertragingen, vindt ze. Als huizenbezitters voor 1 januari een aanvraag doen, kunnen ze hoe dan ook gebruik maken van de kortingen, vertraging of geen vertraging.