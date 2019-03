Japanse zakenbank MUFG verstevigt positie in Amsterdam

De zakenbank huist voortaan in het WTC-gebouw op de Zuidas. Tegelijkertijd opende MUFG een vestiging in Parijs.



De komst van MUFG hing al langer in de lucht, en heeft net als die van de eveneens Japanse Norinchukin Bank met de brexit te maken. Wanneer de brexit is voltrokken, verliezen financiële instellingen in Londen paspoortrechten voor de Europese Unie. Die zijn nodig om handel te drijven met en in de Europese Unie.



Naderend vertrek

Door zich op papier op het Europese vasteland te vestigen, in het geval van MUFG met een dochtermaatschappij, sorteren bedrijven voor op het naderende vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. In Amsterdam komen 17 mensen voor de grootbank te werken: 12 mensen uit Londen, 5 'local hires'. In Londen werken nu 2.100 mensen voor de bank.



De Japanners waren er vorig najaar als een van de eersten bij om na het brexitreferendum kleine plukjes activiteiten vanuit Londen (en Brussel) naar Amsterdam te verplaatsen. Sindsdien werkten in Amsterdam al circa 160 mensen voor MUFG.



MUFG Securities, zoals de 'Amsterdamse tak' heet, richt zich onder meer op derivatenfinanciering, beleggingsonderzoek en equityfinanciering.