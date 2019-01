Japanse Norinchukin Bank opent kantoor in Amsterdam

De aanleiding hiervoor is het geplande vertrek van het Verenigde Koninkrijk uit de Europese Unie. De instelling met hoofdkantoor in Tokio wil met een vestiging in Nederland onverstoord toegang blijven houden tot de Europese interne markt.



Norinchukin zal zich in Nederland vooral bezighouden met projectfinanciering, aanvankelijk met een team van dertig man. Dit had topman Kazuto Oku vorig jaar al een keer gezegd in een interview met Japanse media. De nieuwe vestiging is nu officieel aangekondigd.



Brexit

Vanwege de brexit raakte Amsterdam in beeld bij meerdere financiële partijen. De Japanse bank MUFG baat al een vestiging uit op de Zuidas. Verschillende (internationale) media berichten dat MUFG haar hoofdkantoor naar Amsterdam wil halen.