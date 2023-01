Jan Westerman (1954-2022) van café De Sluyswacht wilde zo lang mogelijk onder de mensen zijn

Jan Westerman, eigenaar van café De Sluyswacht, ging door met het leven tot het echt ophield. Altijd onder de mensen, lekker praten met vrienden.

Twee dagen voor zijn dood vertelde zijn huisarts dat het einde nu toch echt nabij was. “Maar we gaan morgen wel een paar uur naar De Sluys, hè?” zei Jan Westerman. “Ik wil graag nog zo lang mogelijk onder de mensen zijn.”

Vier jaar geleden al kwam de diagnose van moeilijk te genezen prostaatkanker en augustus vorig jaar kreeg Westerman te horen dat hij nog vier weken te leven had. Zijn broer Max Westerman: “Puur op wilskracht heeft hij van die vier weken nog vier maanden weten te maken.”

Avond na avond werd hij in zijn rolstoel naar zijn café gebracht, op het laatst buiten onder de warmtelamp, om zijn vrienden en familie maar te kunnen ontmoeten. Afgelopen september wilde hij zelfs nog één keer naar zijn geliefde Florida, waar hij een vakantiewoning had.

“Wij vonden dat gekkenwerk,” zegt broer Max, “maar tot onze verbazing leefde hij op. Elke avond wilde hij naar een karaokebar om daar Seminole Wind, zijn favoriete lied over Florida, te zingen. We waren bang dat hij te weinig adem had, maar het ging eigenlijk elke avond beter. Zijn levenslust was enorm.”

Op 23 december overleed hij, 68 jaar oud. Afgelopen zaterdag is hij gecremeerd op Zorgvlied.

Van stamgast tot eigenaar

Jan Westerman werd in 1954 geboren in Bolsward, maar groeide op in Utrecht, in een gezin van drie broers en twee zussen. Hij studeerde rechten in Utrecht, maar Westerman was niet van de schoolboeken, al was zijn geheugen fenomenaal. Liever stond hij achter de deejaytafel in de befaamde studentendisco Woolloomooloo.

Hij stopte halsoverkop met zijn studie toen zijn vader een hartaanval kreeg. Westerman koos ervoor te gaan werken bij Dental Union, de leverancier van tandheelkundige artikelen van zijn vader in Utrecht. Wel verhuisde hij toen naar Amsterdam, de stad die hem altijd al had getrokken.

Daar kwam hij terecht in café De Sluyswacht, eerst als stamgast en later als eigenaar, ruim twintig jaar geleden alweer. De Sluyswacht, in het sluiswachtershuisje uit 1695 in de Jodenbreestraat, heeft iconisch scheve muren, schever dan de toren van Pisa zelfs. Geen toerist loopt er voorbij zonder een foto te nemen.

Westerman was trots op zijn café, maar die scheve muren maakten hem niet zoveel uit. “Hij vond het belangrijker dat er leuke mensen kwamen,” zegt zijn neef Max van Ipenburg, die dertien jaar geleden begon als bedrijfsleider van De Sluyswacht en nu verdergaat als eigenaar. “Dat vond hij het leukste aan het café. Lekker praten met vrienden. Hij woonde alleen en dat was het mooiste moment van zijn dag.”

Ook de laatste maanden nog ging Westerman volop verder met leven. Zo bestelde hij, soms meermaals daags, dingen bij Amazon.com. Spullen voor zijn huis. Een keyboard. Steeds weer stonden er dozen voor zijn deur. Broer Max: “Het was ontroerend. Hij ging echt door met het leven tot het ophield.”