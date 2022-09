Jan van Dorsten doet na 34 jaar platenzaak Record Palace van de hand: ‘Quentin Tarantino kocht hier stapels singles’

Jan van Dorsten (zittend) en Bas Kleijn. Beeld Foto Dingena Mol

De winkelruit is dichtgeplakt en op de deur hangt een A4'tje met de tekst ‘Closed until further notice’. Daaronder nog een A4-tje: ‘Will re-open some time in october.’ Jan van Dorsten heeft zijn winkel Record Palace nog maar net verkocht of de nieuwe eigenaar is de boel al flink aan het reorganiseren.

Een tikje ontheemd zit Van Dorsten in de onttakelde ruimte waar hij bijna drieënhalf decennium lang platen verkocht, vooral tweedehands vinyl. Hij wijst naar de achterwand, waarop een muurschildering met muzikaal thema te zien is. “Die heb ik in 1988 door kunstenaar Huibert van Dorp laten maken. Later zijn er platenkasten voor gekomen, ik was die hele schildering vergeten. Best mooi, toch?”

Toen Van Dorsten 34 jaar geleden Record Palace opende, in een pand waarin eerder een wasserette was gevestigd, was net de compact disc aan zijn opmars begonnen. “Iedereen dacht: die gozer is gek met zijn vinyl. Het was de tijd dat mensen massaal hun platencollecties wegdeden. Echt, mensen die gingen verhuizen, dumpten hier dózen met elpees voor de deur. ‘Nee, hoor we hoeven er niets voor te hebben’.”

Barman

Hij heeft de zaak al die jaren open weten te houden. “Eerst kreeg ik hier alleen diehardvinylfreaks over de vloer, die niets van cd’s moesten hebben. Later kwam er ook jonger publiek. De grote omslag kwam rond 2000, toen vinyl weer hip werd. Sindsdien komen hier ook veel meisjes.”

Van Dorsten, geboren en getogen in Delft, werkte lang in de horeca. Hij was onder meer barman in de Belle Amie, de discotheek in Scheveningen van de eveneens uit Delft afkomstige groep Tee-Set, waarvoor hij ook als roadie werkte. “Voor de horecazaken waar ik achter de bar stond, kocht ik altijd de platen. Zo ben ik er zelf ook in gaan handelen. Vanuit de achterbak van mijn auto verkocht ik aan platenzaken.”

Record Palace had van meet af aan een breed assortiment. Sterk was de zaak was vooral in sixtiesmuziek. “Vanuit die achtergrond met Tee-Set zat ik goed in de nederbeat. Jazz heb ik ook heel veel verkocht. In de jaren negentig had je die jazzdance, waardoor een jong publiek geïnteresseerd raakte in jazz. Oude jazzplaten kon je in die tijd eigenlijk alleen bij mij vinden.”

Beastie Boys

Vrijwel recht tegenover Paradiso, beter kan een platenzaak niet zitten. Niet alleen het publiek van de popzaal wist de winkel te vinden, ook artiesten die er optraden kwamen er over de vloer. “De Beastie Boys bleven uren hangen. Ze kochten hier Sittin’ on the Dock of the Bay in de uitvoering van Peggy Lee. Een sample daarvan gebruikten ze op hun album Ill Communication, waarvan ik als dank een gesigneerd exemplaar kreeg.”

Paul Weller was een vaste klant, voor wie Van Dorsten platen apart zette. Filmregisseur Quentin Tarantino, die in de jaren negentig enige periodes in Amsterdam woonde, kwam ook vaak in Record Palace. Wat hij kocht? “Singles, singles, singles, zúlke stapels,” zegt Jan van Dorsten, gebarend met een hand. “Hij kocht vooral gekke muziek, het kon hem niet maf genoeg zijn.”

Homesick Records

Wat gaat Van Dorsten doen nu hij de winkel van de hand heeft gedaan? “Niks!” zegt hij opgewekt. “Nou, eerst maar eens op vakantie naar Bali, daarna zie ik wel.”

Hij verkocht Record Palace aan Bas Kleijn (46), die sinds acht jaar in de Jordaan de in de muziek van Bob Dylan gespecialiseerde platenzaak Homesick Records heeft. Die wil hij nu op laten gaan in Record Palace, vertelt Kleijn. “Er stonden hier al zo’n twintigduizend platen, ik neem er vijftienduizend mee, dus ik moet even kijken hoe ik dat allemaal wegkrijg.”

De nieuwe eigenaar wijst waar hij wat neer wil gaan zetten in het nieuwe Record Palace: daar de sixtiesmuziek, daar de rock, daar de soul, daar het Dylanrepertoire.

Jan van Dorsten, toch een tikje bezorgd: “Maar waar komt de jazz te staan dan?”