Jan Jongbloed (1940-2023): de eigengereide keeper die niet van duiken hield

Jan Jongbloed juicht na het doelpunt van teamgenoot Johnny Rep in de WK-wedstrijd tegen Uruguay in Hannover op 15 juni 1974. Beeld AP

Dat eeuwige gezeur dat die bal houdbaar was geweest. Dat winnende doelpunt van Gerd Müller in de 43ste minuut van de WK-finale die op 7 juli 1974 in München werd gespeeld. Een niet al te hard schot uit de draai, een specialiteit waarmee Der Bomber doelman Jan Jongbloed, die op de doellijn bleef staan kijken naar de bal, kansloos liet.

Nederland verloor de finale van West-Duitsland met 2-1. Er zijn nog steeds mensen die de naam Jan Jongbloed associëren met die verloren WK-finale. En nog steeds kwaad op hem zijn.

‘Mensen die beweren dat die bal houdbaar was, hebben zelf niet gevoetbald,’ was zijn repliek. Hij deed die uitspraak in de door Youri van der Busken geschreven biografie Aparteling uit 2019. Een openhartig boek waaruit het beeld oprijst van een man die altijd zichzelf is geweest. Dat hij bleef staan kijken naar de bal van Gerd Müller kwam omdat hij een hekel had aan duiken – vrij apart voor een doelman.

‘Duiken is gewoon een kwestie van staan. Een metertje naar links of een metertje naar rechts. En als ik een bal echt niet kon houden, dook ik niet. Daar had ik een klerehekel aan. Moet je weer opstaan… Ik was er te lui voor,’ zei hij in Aparteling.

Vissen, vrouwen, voetbal

Een andere typerende uitspraak van de ras-Amsterdammer: ‘Ik hield van vissen, vrouwen en voetbal. In die volgorde.’ Hij hield vast aan een vaste visdag in de week en de betweterige Johan Cruijff verdiende een keer zijn toorn toen hij Jongbloed wilde uitleggen hoe hij moest vissen. ‘Als je niet gauw opsodemietert, lazer ik je zo het water in.’

Diezelfde Cruijff was wel blij met Jongbloed in het Nederlands elftal omdat hij een meevoetballende doelman was die geregeld ver buiten het zestienmetergebied was te vinden. Maar zijn eigengereidheid zorgde er ook voor dat de in 1959 bij DWS als prof begonnen Jongbloed ondanks diverse aanbiedingen nooit bij Ajax zou voetballen. Hij hield niet van de harde mentaliteit. Bovendien wilde hij zijn vaste visdag niet opgeven om te gaan trainen.

Na DWS speelde hij bij FC Amsterdam, Roda JC en Go Ahead Eagles. Als doelman van Roda JC belandde hij nog een keer in een WK-finale onder de lat, toen eerste doelman Piet Schrijvers geblesseerd was. Jongbloed, opnieuw met het nummer 8 op zijn rug, kon niet verhinderen dat Argentinië met 3-1 won. Het was zijn 24ste en laatste interland.

De ten onrechte ondergewaardeerde Jan Jongbloed bleef heel lang keepen. Hij was eigenlijk al anderhalf jaar gestopt toen het in degradatienood verkerende Go Ahead Eagles bij hem aanklopte. Hij trok zijn keeperstrui weer aan en speelde nog 81 wedstrijden in de eredivisie. In september 1985, hij was toen 44, moest hij noodgedwongen stoppen, nadat hij in de wedstrijd tegen Haarlem een hartinfarct kreeg.

Drama

Hij is nog steeds de oudste speler die in de eredivisie speelde. Met 686 wedstrijden in de eredivisie is hij net geen recordhouder. Doelman Pim Doesburg speelde er één meer.

Het zijn cijfers die in het niet vallen bij het drama dat hem en zijn vrouw 23 september 1984 overkwam, toen zijn zoon Eric – doelman bij DWS, waar Jan zijn profcarrière was begonnen – tijdens een wedstrijd door de bliksem werd getroffen. Jongbloed had net met Go Ahead tegen Sparta gespeeld, en werd nog in zijn keepersplunje naar het ziekenhuis gebracht, waar bij aankomst zijn zoon bleek te zijn overleden.

Na zijn actieve loopbaan ging Jan Jongbloed aan de slag als assistent-trainer bij Haarlem, Go Ahead Eagles en Vitesse. Bij die laatste club was hij ook interim-coach. Jan Jongbloed overleed vandaag op 82-jarige leeftijd. Hij was al geruime tijd ziek, en overleefde Gerd Müller drie jaar.

Nog even over dat duiken. Dat kon hij wel degelijk, en mooi ook.