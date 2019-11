Jan des Bouvrie: jubilaris in een winkelcentrum

Schuimverslaggever Hans van der Beek Beeld Artur Krynicki

Jan des Bouvrie ontwerpt 50 jaar witte meubels en dat wordt gevierd in zijn atelier. Beetje karig plekje, denk ik nog, maar dat is voordat ik Het Arsenaal binnenstap.

Door een glazen pui in de hal zie ik een immense binnenplaats. Dit atelier heeft ook een hoop showrooms, eentje is garderobe vanavond.

Ik wandel door de Des Bouvrie­hemel. Af en toe ga ik op een bank zitten, een witte. In de wereld van Jan des Bouvrie, valt me wel op, ligt altijd ergens een dik fotoboek met blote vrouwen op tafel.

Ik ben ook al een bibliotheek en champagneroom voorbij als ik eindelijk iets zie dat op een atelier lijkt. Er staan in elk geval bureaus met computers en een paar tekentafels. De ruimte ernaast lijkt de kantine. Ik noem dat: een volwaardig restaurant met bar.

Ik ben pas halverwege.

In de serre bij de binnenplaats laat Des Bouvrie zich feliciteren, zittend in een stoel. Als hij een ommetje maakt, hobbel ik achter hem aan.

Dit is geen atelier, dit is een winkelcentrum in een middelgrote stad.

We slenteren door de ‘royal room’ en de ‘desire lounge’ en ook de ‘snow room’, die nog behoorlijk blauw is.

Snel gaat het niet. Overal wordt Des Bouvrie aangeklampt, gezoend, aangesproken, ook over privéleed.

Een man: “We konden niet eens meer onze auto parkeren in het dorp. We staan in Bussum.”

Dat allerlaatste miniplekje in de buurt was inderdaad voor mij. Lach mijn Fordje Ka maar uit. Met je bak.

We zijn terug in de hal. Jan en zijn vrouw Monique kruipen op een immense vierkante witte stoel. Zojuist kronkelde daar nog een vrouwelijke acrobaat.

Fotomomentje.

In het theater, zoemt het rond, is zo meteen een verrassingsmoment. Kijk aan, er is ook een theater.

Daar wordt de jubilaris bij het podium neergezet, op een witte bank. Zijn vrouw spreekt hem toe: “Jij hebt het wonen in Nederland veranderd. Je hebt het vak binnenhuisarchitect bekendgemaakt.”

Als dank zingt een meisje La Vie en Rose.

Monique en Jan genieten nu samen op de bank. Daar is die acrobate ook weer.

“Lieve mensen.”

Toch een speech.

“Mijn vader was 59 jaar toen hij een hersenbloeding kreeg. Op zijn 65ste, niet lang voor zijn dood, hield hij mijn hand vast en neuriede hij La Vie en Rose. Hij keek me aan. Ik weet niet wat hij toen dacht. Dat hij toch een mooi leven had gehad, of dat hij mij een mooi leven had gegeven. Dat wilde ik alleen maar even zeggen. Liefde is alles.”

Mooi gesproken. Jammer dat bijna niemand het hoorde.

Jubilaris Jan des Bouvrie en zijn vrouw Monique: "Jan heeft het wonen in Nederland veranderd." Beeld Hans van der Beek

Dochter Nicole des Bouvrie: "Je moet Klaas Wilting fotograferen, dat is veel leuker." Met haar dochter Denise Slotboom. Beeld Hans van der Beek

Oud-minister Herman Heinsbroek met zijn dochter Maxime en partner Leontine Willemse. Dochter: "Dus vrouw en dochter. Niet zijn twee vrouwen!" Beeld Hans van der Beek

Socialité Estelle Cruijff, Marcel Stolk ("Werkloos. Nee, grapje. Zet maar ondernemer."), zijn partner Joan, Robert Lee (Conservatorium Hotel) en schilder Steve Tepas. Beeld Hans van der Beek

Willibrord Frequin: "Vertel hem nou over je bedrijf!" Dochter Barbara (l): "Het is een trotse vader." Met partner Gesina Frequin, legende Inge de Bruijn en haar vriend Guy Struijk. Beeld Hans van der Beek

Bij de warmtelamp: Ninja Vaal en Bob Wisse van Iconic Studio's, floormanager Floor Schliekelmann (weergaloze nomen est omen) en Daan Schmidt ("Ik ben met tussenpensioen"). Beeld Hans van der Beek