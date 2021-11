Jan de Beer (1944-2021) maakte van De Wetering een iconisch café in bruin Amsterdam

Jan de Beer, met kroegkat Castro. Beeld Femke Teussink-

De eigenzinnigheid van Jan de Beer was fenomenaal. In 1987 verkocht Menno Fluks café De Wetering aan zijn jeugdvriend De Beer om daarna te gaan paardrijden in Hongarije. De terugreis, 1500 kilometer, werd flink doorgereden om nog nèt voor sluitingstijd aan te kunnen schuiven aan de bar. Fluks: “We kwamen aan om 01.05 uur. En we kregen niks meer. Terwijl het vier dagen eerder goddomme nog mijn kroeg was.”

Voor Jan de Beer was er maar één manier, de zijne. Een groot liefhebber van de monoloog en hij had overal wel een theorie over. Daar was lastig tussen te komen. Oud-barman Victor Abeln: “Iedereen ergerde zich af en toe kapot, maar dat was juist het mooie. Dat was wie hij was.”

Afgelopen maandag overleed Jan de Beer, bijna 35 jaar eigenaar van De Wetering, een iconisch café in bruin Amsterdam. “De Wetering was zijn leven,” zegt zijn broer Ruud de Beer.

Geboren in de Johan van Oldenbarneveldtstraat, opgegroeid in Bos en Lommer met zes broers en zussen, studeerde De Beer wiskunde aan de VU, maar als wiskundige werkte hij nooit, zeker niet sinds hij achter de bar in studentencafé H66 de gezelligheid ontdekte. Wel verkocht hij nog een jaar of vijftien Het Parool op het Centraal Station. In 1976 ontmoette hij zijn Braziliaanse vrouw Maria Clara, waarmee hij de rest van zijn leven samen was.

In De Wetering hield hij met groot succes de vooruitgang tegen. Geen muntthee of tig soorten gin, alleen Gordon’s, dat was zat, en ook geen pin. Niemand, vond hij, hoeft te weten hoeveel geld je in de kroeg uitgeeft. De televisie was eigenlijk te klein om naar te kijken. Op die televisie zijn we Europees kampioen geworden, zei hij dan. En daarmee was het basta.

De kroeg werd befaamd om zijn uitstekende wijncollectie – De Beer was ook vinoloog – en meer nog om de open haard in de opkamer. En zoals dat hoort in een bruin café speelde status aan de bar geen enkele rol. “Wat hij heeft neergezet, is one of a kind,” zegt Stephan Popelier, die het café eerder dan bedoeld gaat overnemen. “Dat huiskamergevoel, iedereen zien die binnenkomt – dat is een instituut.”

De Beer kwakkelde al een tijd met zijn gezondheid, kroegbazen eigen, en covid met daarop ook nog een herseninfarct werden hem fataal. Abeln: “Dat zijn café dicht moest tijdens corona had hem al een klap gegeven. Hij was de invulling van zijn leven kwijt.”

Komende woensdag wordt Jan de Beer nog één keer langs café De Wetering gereden, op weg naar Westgaarde.