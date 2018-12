Jamie Li: 'De rel over mijn boek heeft me op de kaart gezet'

Het boek van Jamie Li was weken uit en stond al lang en breed in de bestsellerlijsten, toen het deze zomer vanuit het niets het internet brak, om maar in digitale termen te spreken.



Sexy, but tired. But sexy. is een lifestylegids voor vrouwen, met kleding- en carrièretips, en persoonlijke verhalen over de liefde en het moederschap. Seks komt ook uitgebreid aan bod. Een alinea over 'zin maken' ging viral, met hulp van een tweet van BNNVara-presentator Tim Hofman.