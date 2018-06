Jamal S. voor rechter voor doodsteken man West

Kilic (40) sprak op 11 november vorig jaar kort voor middernacht op de Admiraal Helfrichstraat een motoragent aan. Hij was toen al zwaargewond en wist nog net uit te brengen dat hij was neergestoken door een jongen die afkomstig was uit een groepje mannen die rond een Volkswagen GTI stond.



Kilic had een steekwond in de borst en overleed die nacht in het ziekenhuis.



Wegrennende man

Kort na het incident kon de politie een wegrennende man aanhouden, doordat er zeer veel agenten op de been waren rond het Mercatorplein. Daar werd de WK-kwalificatie van Marokko uitbundig gevierd.



Duidelijk is dat Kilic in de minuten voor zijn dood ruzie had met een groepje mannen op straat. Mogelijk was er een vechtpartij, maar het is niet zeker dat die ruzie met de latere steekpartij te maken had.



Andere verdachten

Hoewel Jamal S. nu voor de zaak wordt vervolgd, zoekt de politie nog steeds naar andere verdachten in de zaak. Het Openbaar Ministerie komt later woensdag met een strafeis.