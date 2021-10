Jamaicaanse reggae-artiest Jah Cure langer vast voor steekincident op De Dam

Jah Cure tijdens een optreden in 2010. Beeld Redferns

Jah Cure, die in de hoofdstad was vanwege een optreden in de Melkweg, wordt verdacht van onder meer poging tot moord. De zanger zou op 1 oktober een 45-jarige man hebben neergestoken. Jah Cure werd daarop aangehouden. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens Jamaicaanse media gaat het om zijn concertpromotor, die het naar omstandigheden goed maakt. De rechtbank beslist maandag of de hechtenis wordt verlengd.

Jah Cure, een bekende naam in de reggaewereld, kwam al eerder in aanraking met justitie. De zanger zat jarenlang in de gevangenis voor onder meer wapenbezit en een zedendelict. Dat weerhield de zanger niet van het uitbrengen van muziek, want vanuit een speciale studio in de instelling nam hij meerdere platen op.

In totaal heeft Jah Cure acht albums op zijn naam staan. Zijn zevende plaat, The Cure (2015), leverde hem een Grammy-nominatie op.