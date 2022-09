Jakoba Mulderhuis is open: nieuwe studentenhub in de Wibautstraat is oogverblindend

Het atrium in het Jakoba Mulderhuis. Beeld Jakob van Vliet

Vergeet collegezalen. Vergeet klaslokalen. Vergeet het schoolbord. Het nieuwe onderwijs voltrekt zich in landschappen waar studenten en docenten elkaar ontmoeten. In het Jakoba Mulderhuis wordt dat in de praktijk gebracht door terrassen in het atrium die met elkaar in verbinding staan door brede houten trappen. Op die terrassen vindt de student royale zwarte tafels, maar ook langwerpige werkplekken langs de balustrades of bars waar een groep staande overleg kan voeren. Uitzondering op de regel zijn enkele werkcellen. Pardon: concentratieplekken.

Sinds de coronapandemie is het karakter van de hogeschool en het kantoor in een revolutionair tempo veranderd. Studenten en werknemers kunnen immers heel makkelijk online lessen volgen of werk uitvoeren. Als ze naar de hogeschool willen, is het om de medestudenten te ontmoeten en om aan gezamenlijke projecten te werken. Dat is de raison d’etre van het Jakoba Mulderhuis van de HvA, waar techniek, bouwkunst, constructie en (natuur)fysica een hoofdrol spelen.

Kracht van architectuur

Het interieur, ontworpen door Odette Ex Interiors en Groen & Schild staat in het teken van tech&touch. Docenten kunnen ruimtes ‘customizen’ door binnenwanden te verplaatsen en gebruik te maken van slimme installaties. Zo wordt invulling gegeven aan ‘blended learning’. Genoeg hip Engels taalgebruik van de voorlichters. Waar het om gaat is de vraag of de Hogeschool van Amsterdam in het Jakoba Mulderhuis een daverend sluitstuk heeft gekregen.

Aan de buitenkant zou je dat niet direct zeggen, want die is betrekkelijk zakelijk. Maar het atrium, een monumentale langwerpige ruimte met het grillige terrassenlandschap, toont de kracht van de architectuur van Marc Koehler (MKA) en Nanne de Ru (Powerhouse Company). Dat duo won al acht jaar geleden de tender met hun plan om niet een los gebouw op dit veldje naast de Mauritskade te bouwen, maar het te verbinden met het bestaande Theo Thijssenhuis. Zo zou er geen onaantrekkelijke steeg tussen oud- en nieuwbouw komen. De Ru: “We hebben het Thijssenhuis opgevat als een binnenwand.”

Het atrium is de gedroomde ruimtelijke ontmoetingsplaats voor pakweg 6000 studenten. Met de ingebruikname van het Mulderhuis is de Amstelcampus voltooid. De HvA beschikt aan de oostzijde van de Wibautstraat over het Benno Premselahuis (vroeger Raad van Arbeid) en het Wibauthuis. Aan de overzijde het Kohnstammhuis (in het voormalige Belastingkantoor) en het Theo Thijssenhuis daar schuin achter.

Door het Mulderhuis iets naar achter te leggen − een vondst van stedenbouwkundige Pi de Bruijn − ontstaat er warempel een fraaie gespiegelde combinatie van pleinen aan weerszijden van de Wibautstraat. De verhoogde perken met bomen en struiken maken dit stukje Amsterdam tot een groene oase. Dat is wel eens anders geweest.

Rondneuzen

De architecten voelden zich schatplichtig aan de naburige naoorlogse gebouwen. Daarom sluit de laagbouw van het Mulderhuis aan bij het Thijssenhuis en springt de hoogbouw op de achtste verdieping in met een glasstrook: zo verwijst het qua hoogte naar het tegenover gelegen Premselahuis. Nogmaals: de façade is weliswaar goed beredeneerd maar niet het spannendste aspect van de nieuwbouw. In zekere zin is dat jammer, omdat dit een prominente hoek is. Het is dus eerder een hogeschool om binnen te lopen en om in rond te neuzen.

De glazen lift glijdt ter hoogte van de vijfde verdieping door het dak met zonnepanelen, waarna studenten kunnen genieten van het uitzicht over de Amstel. Het aantal atriums en bijbehorende panorama’s in Amsterdam laat zich niet meer gemakkelijk tellen. Dit behoort tot een van de interessantste binnenruimtes. De Hogeschool kan het brutalistische Leeuwenburg bij het Amstelstation verlaten.

Het Jakoba Mulderhuis, genoemd naar de beroemde stedenbouwkundige die de stad het Amsterdamse Bos heeft nagelaten, verdringt de herinnering aan het beeld van André Volten op deze plaats en een flink transformatorhuis. Dat laatste is ondergronds gebracht. Maar waar is het werk van Volten nu?