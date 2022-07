Jakob Wedemeijer voorgedragen als wethouder in Alkmaar

Jakob Wedemeijer. Beeld Birgit Bijl

Eerder was Wedemeijer stadsdeelbestuurder in Amsterdam Zuidoost.

De 52-jarige Wedemeijer maakte roerige tijden mee in de Amsterdamse SP. In oktober wilde hij nog lijsttrekker worden, maar hij verloor onverwachts de strijd van toenmalig raadslid Tiers Bakker. Bakker werd kort daarna door de SP-top gevraagd terug te treden vanwege een verzwegen incident in huiselijke kring. Wedemeijer besloot niet alsnog lijsttrekker te worden.

In de acht maanden dat Wedemeijer wethouder was, werd onder meer een opkoopbescherming en een zelfwoonplicht ingevoerd. In Alkmaar wordt Wedemeijer wethouder Armoede, Gezondheid en Welzijn in een coalitie met maar liefst zeven partijen.