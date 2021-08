Jakob Wedemeijer (SP) volgt opgestapte Laurens Ivens op als wethouder Wonen

Jakob Wedemeijer is sinds 2018 namens de SP werkzaam als bestuurder van stadsdeel Zuidoost. Beeld Birgit Bijl

De SP schuift Jakob Wedemeijer (52) naar voren om de openstaande vacature in het stadsbestuur te vervullen, met als belangrijkste portefeuille het woonbeleid. Dat maakte SP-fractievoorzitter Erik Flentge donderdag bekend.

Als gevolg van de almaar stijgende huur- en koopprijzen is woonbeleid de meest zichtbare en politiek beladen portefeuille in het stadsbestuur. Juist nu er op 12 september duizenden mensen op een demonstratie op de Dam worden verwacht om hun ongenoegen te uiten over de woningmarkt, krijgt Wedemeijer de zware taak om zonder veel ervaring op dit onderwerp de macht van de gemeente op de woningmarkt te doen gelden.

Wedemeijer is sinds 2018 namens de SP werkzaam als bestuurder van stadsdeel Zuidoost, waar hij onder meer de openbare ruimte en sociale zaken onder zijn beheer heeft. Wedemeijer kondigt desgevraagd aan dat hij zich ook wil kandideren voor het lijsttrekkerschap van de Amsterdamse SP tijdens de komende raadsverkiezingen.

Naar Eindhoven gehaald

Het is de tweede keer dat Wedemeijer, geboren in Duivendrecht maar tegenwoordig woonachtig in Osdorp, als vervanger wordt ingevlogen om wethouder te worden in een grote stad. In 2016 werd hij door de partij naar Eindhoven gehaald om daar een opgestapte SP-wethouder te vervangen. Daarvoor zat hij in de raad van de Noord-Hollandse gemeente Heerhugowaard, in het dagelijks leven was hij toentertijd sociaal advocaat bij een kantoor in Alkmaar.

Hoewel hij sinds 2018 in Zuidoost werkt, bleef hij tot op heden relatief onbekend. “Dat was bewust, Laurens Ivens was ons uithangbord en ik heb mij gericht op het stadsdeel, waar wij zeer actief zijn,” zegt hij in een toelichting. Ivens moest op 5 juli opstappen als wethouder toen na langdurig onderzoek vast kwam te staan dat hij zich richting diverse ambtenaren ongepast grensoverschrijdend had gedragen. Tegen hem waren vier klachten ingediend.

“Zijn vertrek was de enige mogelijke oplossing. Als je fouten maakt moet je zelf de consequentie trekken,” zegt Wedemeijer. “Ik was er wel door geshockeerd. Onze gezinnen kennen elkaar goed, ik heb hem als mens niet afgeschreven.”

Kajsa Ollongren

De keuze om Ivens 7 maanden voor de raadsverkiezingen (16 maart 2022, red.) te vervangen is opmerkelijk. In het verleden was de SP, waaronder Flentge, behoorlijk kritisch als andere partijen kort voor de verkiezingen nog een vervanger voordroegen. Onder meer in 2017, toen Kajsa Ollongren wegens een ministerschap naar Den Haag vertrok, deed de SP een beroep op D66 om geen vervanger voor te dragen. Die partij zwichtte toen, de taken van Ollongren werden verdeeld onder de overige wethouders.

In dit geval zijn er volgens Flentge teveel urgente zaken die bestuurlijke aandacht behoeven, bovendien was Ivens de enige SP-wethouder. “Vooral het onderwerp Wonen is echt te belangrijk om er een beetje bij te doen. Bovendien schuiven wij iemand door, als het aan mij ligt is een nieuwe vervanger voor Jakob in Zuidoost niet nodig, maar die beslissing is aan het bestuur van Zuidoost.”

Sociale huurwoningen

Wedemeijer ziet op woongebied twee belangrijke hervormingen die hij, ondanks de beperkte tijd die zijn termijn resteert, voor elkaar wil krijgen. Allereerst wil hij het onderzoek opleveren naar de haalbaarheid van een gemeentelijk opkoopprogramma voor sociale huurwoningen. Nu worden die verkocht op de markt, een meerderheid van de raad wil dat de corporaties die woningen aan de stad verkopen zodat ze publiek bezit blijven.

Daarnaast hoopt Wedemeijer in het begin van 2022 de opkoopbescherming in te voeren in wijken waar veel beleggers actief zijn. Het kabinet heeft wettelijke ruimte gemaakt zodat gemeenten buurten kunnen aanwijzen waarin eigenaars van bestaande woningen een woonplicht opgelegd krijgen, om zo beleggers de pas af te snijden. “Ik ga er alles aan doen om dat in het eerste kwartaal van 2022 van de grond te krijgen,” belooft Wedemeijer.

Ook na de verkiezingen van 2022 blijft de SP wat Wedemeijer betreft in beeld als coalitiepartij. De afgelopen maanden werd er bij coalitiepartners D66, GroenLinks en PvdA soms openlijk getwijfeld aan de loyaliteit van de SP, toen frictie ontstond over moeilijke dossiers zoals de windmolens of de bouw van theater de Meervaart.

Wat Wedemeijer betreft komt zijn partij ook in een nieuw college in beeld als coalitiepartner. “We willen het werk afmaken en een betrouwbare coalitiepartner zijn.”

De gemeenteraad moet nog instemmen met de benoeming van Wedemeijer.