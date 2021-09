Jakob Wedemeijer (SP) nog geen wethouder Wonen om rechtszaak van zijn vrouw

Jakob Wedemeijer Beeld Birgit Bijl

Jakob Wedemeijer (SP) zou de opgestapte Laurens Ivens per woensdag opvolgen als wethouder Wonen. Dat gaat voorlopig niet door omdat zijn vrouw, Liesbeth Schreiner, nog een ‘gerechtelijke procedure’ tegen de gemeente heeft lopen.

Schreiner is sinds juli dit jaar bezig met een rechtszaak omdat er in hun buurt veel verkamering en splitsing van huizen plaatsvond. Samen met buurtgenoten hoopt Schreiner via de rechter te bewerkstelligen dat de splitsingen van eengezinswoningen teruggedraaid worden. De rechtszaak is aangespannen nog voordat Wedemeijer in aanmerking kwam voor de functie van wethouder Wonen.

Door de rechtszaak ‘lopen er te veel dingen door elkaar’ wat voor ‘onterechte onduidelijkheid’ zorgt, aldus fractievoorzitter van SP Erik Flentge tijdens de raadsvergadering woensdag. Flentge zei tot dit besluit te zijn gekomen na ‘intern advies’ van gemeentejuristen. Het is niet bekend wanneer de rechtszaak tussen Schreiner en de gemeente voorkomt.

Opmerkelijke keuze

Het was een opmerkelijke keuze van SP om zeven maanden voor de raadsverkiezingen Laurens Ivens te vervangen, die moest vertrekken wegens grensoverschrijdend gedrag. In het verleden was de SP behoorlijk kritisch als andere partijen kort voor de verkiezingen nog een vervanger voordroegen.

Onder meer in 2017, toen Kajsa Ollongren wegens een ministerschap naar Den Haag vertrok, deed de SP een beroep op D66 om geen vervanger voor te dragen. Die partij zwichtte toen, de taken van Ollongren werden verdeeld onder de overige wethouders. Flentge zei vorige maand dat het deze keer anders is omdat er te veel urgente zaken zijn die bestuurlijke aandacht behoeven en bovendien Ivens de enige SP-wethouder was. “Vooral het onderwerp Wonen is echt te belangrijk om er een beetje bij te doen.”

Toch neemt voorlopig nog Rutger Groot Wassink de portefeuille Wonen op zich. De aanstelling van Wedemeijder zou eventueel tijdens de volgende raadsvergadering in oktober bekrachtigd kunnen worden. De gemeenteraad moet dan nog wel instemmen met de benoeming.

Zuidoost

Wedemeijer is sinds 2018 namens de SP werkzaam als bestuurder van stadsdeel Zuidoost, waar hij onder meer de openbare ruimte en sociale zaken onder zijn beheer heeft. Wedemeijer kondigde vorige maand ook aan dat hij zich ook wil kandideren voor het lijsttrekkerschap van de Amsterdamse SP tijdens de raadsverkiezingen maart 2022.