Jakob Wedemeijer (SP) mag alsnog starten als wethouder Wonen

Jakob Wedemeijer is sinds 2018 namens de SP werkzaam als bestuurder van stadsdeel Zuidoost. Beeld Birgit Bijl

Gemeentejuristen waren het er vorige maand over eens: Jakob Wedemeijer (52) kan geen wethouder Wonen worden zolang zijn vrouw, Liesbeth Schreiner, nog een rechtszaak tegen de gemeente heeft lopen. Ze is sinds juli dit jaar bezig met een gerechtelijke procedure om te bewerkstelligen dat splitsingen van eengezinswoningen in Osdorp-De Aker teruggedraaid worden.

Schreiner heeft inmiddels besloten de rechtszaak over te dragen aan buurtbewoners, waardoor het belangenconfilct komt te vervallen en Wedemeijer woensdag geïnstalleerd wordt als wethouder Wonen.

Wedemeijer zegt vereerd te zijn met de functie. “Ik heb zin om de komende maanden hard te werken voor meer betaalbare woningen en meer groen in de stad: twee onderwerpen die belangrijk zijn voor veel Amsterdammers en waar ik de komende tijd met hen, het college en de gemeenteraad mee aan de slag ga.”

Kandidaat-lijsttrekker

De nieuwe wethouder Wonen volgt Laurens Ivens op, die in juli moest aftreden na grensoverschrijdend gedrag. In het verleden was de SP behoorlijk kritisch als andere partijen kort voor de verkiezingen nog een vervanger voordroegen, maar volgens SP-fractievoorzitter Erik Flentge is wonen ‘te belangrijk is om er een beetje bij te doen’.

Wedemeijer kondigde eerder al aan dat hij zich wil kandideren voor het lijsttrekkerschap van de Amsterdamse SP tijdens de raadsverkiezingen maart 2022. Hiervoor zal hij het moeten opnemen tegen raadslid Tiers Bakker.

Wedemeijer is sinds 2018 stadsdeelbestuurder in Amsterdam-Zuidoost. Voor die tijd was hij twee jaar wethouder in Eindhoven. Daarvoor is hij achttien jaar advocaat geweest op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht.