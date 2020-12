Jack Cohen (1934-2020): de godfather van de Zeedijk

Jack Cohen. Beeld Mark Kohn

Hij werd de redder en ook wel de godfather van de Zeedijk genoemd. Jack Cohen was 23 jaar het gezicht van de NV Zeedijk, in een tijd dat die straat veranderde van een no go area vol junks en dealers in een leefbare woon-, winkel- en uitgaansstraat. En misschien wel de vrolijkste straat van Amsterdam.

Voor die verdienste kreeg hij de IJ-prijs, de Banning Cock Penning en werd hij in 2007 genomineerd voor Amsterdammer van het Jaar.

Vorige week overleed hij op 86-jarige leeftijd in zijn woonplaats Bussum, na een langdurig ziekbed. Cohen laat een vrouw achter, kinderen had hij niet.

Doordacht en attent

“Zijn laatste jaren waren zo tegenstrijdig met zo’n actieve man,” zegt oud-stadsdeelvoorzitter Anne Lize van der Stoel. “Altijd in de weer, doordacht, attent. Hij combineerde het zeer sociale met het nuchtere zakelijke. Zijn inzet voor de Zeedijk is onbetaalbaar geweest.”

Jack Cohen werd geboren in Den Haag. Veel van zijn familieleden overleefden de oorlog niet, een onderwerp waar hij niet over praatte.

In 1966 begon hij een fotowinkel in de Damstraat en later werd hij in diezelfde straat ook mede-eigenaar van een platenzaak en petit-restaurant. Als voorzitter van het veiligheidsoverleg tussen ondernemers en bewoners kwam steeds weer de Zeedijk op de agenda. Niemand wist een oplossing.

Naar zijn idee kocht de gemeente twee derde van de verkrotte panden op, om die te renoveren en onder streng toezicht te verhuren. “Een zeer gedreven man,” zegt oud-voorzitter Willem Koster van ondernemersvereniging Amsterdam City, waarvan Cohen erelid was. “Hij ging nooit voor het eigen belang, altijd voor het collectief belang: nieuw leven blazen in wat vervallen was. Hij was bijvoorbeeld ook de drijvende kracht achter de renovatie van de Silodam.”

Levenswerk

Maar zijn levenswerk was de Zeedijk. Jack Cohen en de Zeedijk, mooie verhalen genoeg. Zo kreeg tante Aal, die zowat als enige nog een normaal café runde in de straat, eens een bon omdat ze een half uur te lang open was. Oud-raadslid Jellie Alkema: “Jack heeft daar toen een rechtszaak van gemaakt. Hij vond het een schande dat in een straat met niets dan junks en overvallen uitgerekend tante Aal een boete kreeg omdat ze voor een verjaardagsfeestje om half twaalf dicht ging in plaats van elf uur. Geen enkele rechter durfde tante Aal nog te veroordelen.”

Of die keer dat het stadje Haaksbergen de naam van hun Zeedijk wilde veranderen, vanwege de slechte reputatie door Amsterdam. Alkema: “Met een hele bus vol is Jack toen naar Haaksbergen gereden om bij de burgemeester te pleiten: wees juist trots op de Zeedijk. Nou, die naam is gebleven.”

Zo word je vanzelf de godfather van een straat.