Jacht op Tesla-spiegels: dieven slaan minstens vijftien keer toe in Amsterdam-West

Beeld Getty Images

De vernielingen en diefstallen vonden plaats in diverse straten in Amsterdam-West. Het gaat om Tesla-auto’s in de Wilheminastraat, Nicolaas Beetstraat, Kanaalstraat, Busker Huetstraat, J.J. Cremerplein, Hoofdweg en Arie Biemondstraat. De politie doet een oproep aan mogelijke andere slachtoffers om zich te melden en is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal.

Omstreeks 10.00 uur kwam de eerste melding binnen, uit de Wilhelminastraat. Toen agenten camerabeelden gingen bekijken, kwamen ze tot de ontdekking dat het niet om één voertuig ging maar om meerdere in de Cremerbuurt.

Laatst was het in Eindhoven ook al raak. Toen werden er twintig gestolen, in de wijken Strijp-R, Stratum en Eindhoven-Noord.

Zwarte markt

Buitenspiegels van Tesla’s zijn populair omdat in de spiegels steeds meer technologie zit. Die is geld waard. Het Eindhovens Dagblad meldde deze week dat een Tesla-buitenspiegel op de zwarte markt rond de 1300 euro kan opleveren. Tesla’s hebben zelf ook een camera, die begint met opnemen als de auto wordt aangeraakt. Deze functie moet de eigenaar echter wel aanzetten.

Autokrakers richten zich de laatste jaren steeds vaker op het stelen van specifieke auto-onderdelen, zoals spiegels, uitlaten, sturen en katalysatoren. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Centrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Niet zelden worden onderdelen door criminelen op bestelling gestolen.