Jaarwisseling Amsterdam: geweld tegen hulpverleners fors toegenomen

Met een vuurwerkshow luidt de Amsterdam het nieuwe jaar 2019 in op de Kop van Java. Beeld ANP

De hulpdiensten - politie, brandweer, zorgverleners - melden dit in een gezamenlijk persbericht. Ze schrijven dat hulpverleners vaak in hun werk zijn belemmerd. Soms zo ernstig dat ze zich moesten terugtrekken.

Geweld tegen hulpverleners

De politie heeft iets meer aanhoudingen verricht dan vorig jaar. Het aantal geweldsincidenten jegens hulpverleners is fors toegenomen. Dit ging vaak om het bekogelen met vuurwerk of verzet tijdens een arrestatie. Daarnaast zijn er meerdere steekincidenten geweest waarbij gewonden zijn gevallen en zijn er schoten gelost in de lucht.

De brandweer rukte meer dan honderd keer uit voor spoedeisende incidenten. Dat is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Wel zijn er meer voertuigen in de brand gevlogen en was er een grote brand in een papierloods in het Westelijk Havengebied.

Ook werden op het Leidseplein de clubs Jimmy Whoo, Lovelee en Nova korte tijd ontruimd vanwege een brand op de bovenverdieping van een pand. Hierbij vielen geen gewonden en de brand was snel onder controle.

Het aantal ambulanceritten lijkt te zijn afgenomen in vergelijking met vorig jaar.