Jaaroverzicht: dit gebeurde er in Amsterdam in 2018

SEPTEMBER



20 september

De Amsterdamse Jaap van Zweden maakt in het Lincoln Center zijn debuut als chef-dirigent van het New York Phillharmonic Orchestra. The New York Times noemt zijn optreden 'krachtig en energiek'.



